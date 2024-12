IntensivenCharakter und wärmenden Genuss versprechen die beiden Abfüllungen von THE CASKHOUND aka Tilo Schnabel, die ab heute im Handel zu finden sind: ein zehn Jahre alter Whisky aus der Speyside Distillery und ein 18 Jahre alter Single Grain der Destillerie Cameronbridge. Beide sind Einzelfassabfüllungen und in natürlicher Fassstärke abgefüllt – und selbstverständlich ohne Fabrstoffe oder Kühlfiltration in die Flasche gekommen.

Mehr dazu können Sie hier nachlesen:

„Two Winter Warmers that make December sizzle!“: THE CASKHOUND präsentiert zwei außergewöhnliche Whiskys, die für wohlige Wärme im Dezember sorgen!

Im Hause THE CASKHOUND geht es Schlag auf Schlag: Kaum wurden die Whisky-Fans mit seinen knallharten BLACK FRIDAY-Deals verwöhnt, sorgt Tilo Schnabel nun mit zwei weiteren herausragenden Abfüllungen für Aufsehen. Pünktlich zum Winterbeginn bringt ein Duo aus zwei einzigartigen Single Cask Whiskys ordentlich Spannung ins Glas – und verspricht, selbst die kältesten Dezemberabende mit ihrem intensiven Charakter und wärmendem Genuss zu bereichern!

Sherry’s Elegance meets Rioja’s Passion

Da wäre zum einen der 10-jährige Single Malt aus der SPEYSIDE DISTILLERY, dem nach seiner Reifung im Ex-Bourbon Fass ein 29-monatiges Finish im First Fill Oloroso Sherry Cask zu Gute kam. Das Ergebnis? Eine wahre Geschmacksexplosion aus der Süße getrockneter Früchte, Schokolade, Orangenlikör und weihnachtlichen Gewürzen. Ein samtiger Genuss, der sich anfühlt wie eine Umarmung in einer Kaschmirdecke – elegant, beruhigend und wunderbar weich.

Als zweiter im Bunde kommt der 18 Jahre alte CAMERONBRIDGE Lowland Single Grain ins Spiel, der mit seiner 3-jährigen Nachreifung im edlen Rioja Rotweinfass ein gewagtes Statement setzt. Lebhafte Aromen von Beeren & tropischen Früchten, intensive Würze und komplexe Leder- und Eichennoten tanzen auf der Zunge. Das Ergebnis? Ein volljähriger Grain Whisky, der ebenso leidenschaftlich wie edel ist und einen reizvollen Kontrast zu seinem SPEYSIDE-Pendant bietet.

Diese beiden Whiskys sind wie Ying und Yang im Glas: Auf der einen Seite der elegante und klassische Sherry-Speysider, auf der anderen der fruchtige, mutige Grain mit würzigem Rioja-Twist. Egal, ob man sie allein genießt, mit Freunden teilt oder als Highlight für die Feiertage aufhebt – diese Tropfen bringen ordentlich Schwung in den Dezember.

Heben wir die Gläser – auf einen auf einen Monat voller Genuss und Feierlaune! Slàinte!

THE CASKHOUND: SPEYSIDE DISTILLERY

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (2014/2024) • 58,6 % ABV – Natural Cask Strength

Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished for 865 days in a First Fill Oloroso Hogshead

Auflage 371 Flaschen á 0,5 l • UVP: 44,90 Euro

Nase: Die Nase eröffnet mit der verführerischen Süße von Sherry und Dattelkuchen. Dies wird von der intensiven Fruchtigkeit von Orangenmarmelade und Kumquats begleitet. Darauf folgen würzige Zimt- und getrocknete Feigenaromen, die für eine angenehme Tiefe sorgen. Eine Nuss-Mischung sowie ein Hauch von Pfeifentabak verleihen der Nase eine würzige Komponente.

Mund: Der erste Eindruck am Gaumen ist leicht pfeffrig, was jedoch schnell von einem öligen, weichen Mundgefühl abgelöst wird. Getrocknete Datteln und Maulbeersirup bringen eine samtige Süße, die mit Kräuterhonig und delikatem Orangenlikör eine spannende Komplexität entfaltet. Rosinen und Walnüsse, die von Bitterschokolade umhüllt sind, ergänzen sich hervorragend mit Eichenholzaromen, die das Ganze mit ihrem würzigen Charakter ergänzen.

Abgang: Lang und wärmend, wobei sich die Süße von Quittengelee mit den erdigen Aromen von Kakaopulver und Mokkabohnen vermischt. Angenehm trockene Eichenwürze bleibt auf der Zunge zurück und rundet das Geschmackserlebnis perfekt ab.

THE CASKHOUND: CAMERONBRIDGE

Lowland Single Grain Scotch Whisky

18 Jahre alt (2006/2024) • 56,2 % ABV – Natural Cask Strength

Matured in a Refill Ex-Bourbon Cask + Finished for 3 Years in a First Fill Rioja Red Wine Barrique

Auflage 391 Flaschen á 0,5 l • UVP: 44,90 Euro

Nase: Ein anfänglicher Hauch von Nagellack geht über in gegrillte Banane und die kräftige, tropische Fruchtigkeit von Mangos, Ananas und Melonen. Hinzu kommen Vanille und Muskatnuss, gefolgt von Eichenwürze, Kardamom, Getreidenoten und dezenten Rotweinaromen, die dem Duft eine komplexe Tiefe verleihen.

Mund: Sanft und cremig, mit sanfter Vanille, gegrillter Banane und der verlockenden Süße von Karamell-Eiscreme mit Sahne. Getreidenoten, Mürbeteig und Aromen von roten Früchten, Ananas und Orangenschale vermischen sich mit Gewürzen, Ingwer und einem Hauch Honigwein. Subtile Noten von altem Leder, Tabak und Tanninen fügen dem Geschmack zusätzliche Komplexität hinzu.

Abgang: Lang und angenehm trocken, mit gerösteter Eiche, Haferkeksen, Milchschokolade, Kaffee und weinigen Noten

Beide Abfüllungen kommen in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlfiltriert ins Glas und können ab Montag, 2. Dezember 2024 bei uns und unseren Handelspartnern bezogen werden.

Über weitere aufregende Single Cask Bottlings aus dem Hause THE CASKHOUND werden wir Sie demnächst informieren – freuen Sie sich drauf!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.