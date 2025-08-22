Jim Beam bringt berühmte „Kegel“-Flasche in limitierter Sonderauflage für die Destillerie zurück

Wer schon einmal bei Jim Beam in Clermont, Kentucky, war der wird dort nach der Führung auch sicherlich durch die Sammlung von kuriosen und einzigartigen Decantern der Marke gegangen sein. Lange Zeit waren solche Decanter begehrte Sammlerware (auch wenn sie als Flaschen für Bourbon wegen der hohen Verdunstung aus ihnen völlig ungeeignet waren).

Jetzt, zum 230. Geburtstag der James B. Beam Distilling Company, wird eine der Motivflaschen als limitierte Auflage neu veröffentlicht und ist ab 23. August exklusiv in der Brennerei in Clermont erhältlich: die Beam’s Pin Bottle. Nach Erzählungen war diese einem Bowling-Pin nachempfundene Flasche eine der Favoriten von Jim Beam persönlich, und er verschenkte sie mit Vorliebe bei speziellen Gelegenheiten an seine Gäste und Geschäftsfreunde.

Der acht Jahre alte Bourbon in der modernen Flasche wurde mit 43,4% vol. Alkoholstärke abgefüllt und reifte in den gleichen Lagerhäusern wie die alte Ausgabe, mit der er sich auch das Alter und die Stärke teilt.

Falls Sie also in nächster Zeit in die Brennerei in Kentucky kommen, können Sie sich so eine Flasche der Beam’s Pin Bottle sichern. Der Preis dafür: 99,99 Dollar.