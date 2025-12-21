Jim Beam stoppt 2026 Produktion in der Stammdestillerie Clermont, Kentucky (mit Galerie)

Die 230 Jahre alte Stammdestillerie von Jim Beam in Clermont, Kentucky, wird ab 1. Januar 2026 die Produktion vorerst einstellen (laut dem Lousiville Business Journal – Artikel hinter Paywall – sogar für das ganze Jahr), berichtet der Lexington Herald. Dies geschieht auch deshalb, um der geänderten Nachfrage Rechnung zu tragen, so ein Statement des Unternehmens:

“We are always assessing production levels to best meet consumer demand and recently met with our team to discuss our volumes for 2026. We’ve shared with our teams that while we will continue to distill at our (Freddie Booker Noe) craft distillery in Clermont and at our larger Booker Noe distillery in Boston, we plan to pause distillation at our main distillery on the James B. Beam campus for 2026 while we take the opportunity to invest in site enhancements. Our visitor center at the James B. Beam campus remains open so visitors can have the full James B. Beam experience and join us for a meal at The Kitchen Table.”

Das Statement zusammengefasst: In der Craft Distillery (Freddie Booker Noe) am Standort wird weiter produziert (dies sind allerdings im Vergleich zur anderen Brennerei sehr geringe Mengen), und auch das Besucherzentrum der Brennerei bleibt währenddessen geöffnet (so wie die Abfüllanlage und der Betrieb der Warehouses vor Ort). Gleichzeitig wird man Verbesserungen und Modernisierungen an der großen Destillerie vornehmen, während sie nicht produziert. Im Werk in Boston (Booker Noe Distillery) wird die Produktion ebenfalls fortgesetzt.

Ein Blick auf die weitläufige Anlage in Clermont, KY.

Ob dadurch an der Produktionsstätte auch Jobs wegfallen werden, ist derzeit nicht klar. Entlassungen sind allerdings keine in der WARN Act Online Datenbank eingetragen, sodass sie zumindest nicht unmittelbar bevorstehen.

Einige Eindrücke von unserem Besuch in der Brennerei in Clermont können Sie untenstehend sehen.