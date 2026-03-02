Ende März 2025 stellte Jim Beam in den USA mit Jim Beam® Pineapple ihre neue Flavor-Variante vor. Und wir vermuteten, dass diese Sorte auch über kurz oder lang bei uns in den Handel kommen würde. Nun ist es endlich auch so weit: Jim Beam® Pineapple (32,5 % vol., 70 cl) ist ab sofort im Handel erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 14,99 €.

Alle weitere Infos zu diesem neuen Spirit Drink in der Pressemitteilung:

Neu im Sortiment: Jim Beam® Pineapple

Flavor-Erweiterung mit exotisch-fruchtigem Geschmacksprofil ab Februar 2026 verfügbar

Frankfurt am Main, Februar 2026 – Beam Suntory Deutschland erweitert ab Februar 2026 das Jim Beam-Portfolio um Jim Beam® Pineapple. Die neue Flavor-Variante kombiniert tropische Ananas-Aromatik mit dezent-warmem Bourbon-Profil und ergänzt die bestehende Flavors-Range. Damit bedient die Marke die Nachfrage nach fruchtigen, leichteren Spirituosen und erschließt mit dem Geschmacksfeld „exotisch-fruchtig“ neue Genussmomente.

JIM BEAM® PINEAPPLE & LEMON LIME SODA

Jim Beam® ist Markführer im Segment „Flavored Whiskey“ in Deutschland und verfügt mit der Erweiterung über das vielseitigste Portfolio der Kategorie*. Jim Beam® Pineapple reiht sich optimal neben Jim Beam® Black Cherry, Jim Beam® Apple und Jim Beam® Honey mit seinem einzigartigen Geschmack ein und wurde bereits mit Double Gold bei der San Francisco World Spirits Competition 2025 ausgezeichnet. Die zeitgemäße Porfolio-Ergänzung soll entsprechend weiteres Segmentwachstum ermöglichen und zugleich die Position von Jim Beam® als Innovationstreiber in der Kategorie unterstreichen.

JIM BEAM® PINEAPPLE

Marc Kirchner, Senior Brand Manager Jim Beam®, sagt über die Markteinführung:

„Das Segment ‚Flavored Whiskey‘ entwickelt sich weiterhin dynamisch. Mit Jim Beam®Pineapple setzen wir auf ein Geschmacksprofil, das aktuell stark nachgefragt wird und gleichzeitig neue Konsumentengruppen für die Kategorie erschließt. Für unsere Handelspartner bedeutet das: zusätzliches Umsatzpotenzial in einem innovativen Segment.“

Jim Beam® Pineapple überzeugt durch seine exotisch-fruchtige Note, eine geschmackvolle Verbindung aus Ananasnoten mit warmen Eichen- und Karamellaromen, die ein unvergleichliches Geschmackserlebnis bietet und sowohl pur als auch in einem unkomplizierten Longdrink überzeugt. Das leichte und zugängliche Aromaprofil spricht bestehende wie auch neue Konsument*innen an, denn 16 % der Jim Beam® Flavors-Käufer*innen sind heute Neuverwender*innen in der Whiskey-Kategorie.**

Am Point of Sale wird Jim Beam® Pineapple sowohl im Regal als auch auf entsprechenden Zweitplatzierungen präsent sein und durch einen aufmerksamkeitsstarken Neckhanger die Award-winning Innovation sowie die Trinkempfehlung kommunizieren.

Jim Beam® Pineapple (32,5 % vol., 70 cl) ist ab sofort im Handel erhältlich.

Servier-Empfehlung: Jim Beam® Pineapple & Ginger Ale (4 cl Jim Beam® Pineapple, 16 cl Ginger Ale, Eis, Limenenspalte).



Weitere Informationen zu Jim Beam® Pineapple auf Instagram (@jimbeam_de) oder unter https://www.jimbeam.com/de-de/

Jim Beam® Pineapple | (32,5 % vol.) | 70 cl | Unverbindliche Preisempfehlung 14,99 EUR

*Quelle: Nielsen IQ Market Track LEH+DM+C&C, Whisk(e)y total inkl. Flavors, Absatz & Umsatz, MAT Januar 2026

**Quelle: YouGov Buyers Migration Jim Beam Flavors, MAT Juni 2025