TTB-Neuheit: The Glenallachie 19 yo – Ex-Solera Sherry Cask Matured – Masters of Wood

Im Oktober 2024 eröffnete The Glenallachie mit ihrer Masters of Wood Serie die neue, wie sie es formulierten, Super-Premium-Sparte der Wood Collection. Die erste (und nach unserer Recherche bis jetzt auch einzige) Abfüllung in dieser Reihe ist The GlenAllachie 17 yo – Mizunara & Oloroso Sherry Cask Finish – Masters of Wood (hier finden Sie die Vorstellung dieses Bottlings bei Whiskyexperts). Nun kündigt sich das Erscheinen eines weiteren Teils in dieser Rehe an. Denn in der US-amerikanischen TTB-Datenbank konnten wir die Etiketten für The Glenallachie 19 yo – Ex-Solera Sherry Cask Matured – Masters of Wood entdecken. Das Front-Label verspricht für den mit 50 % Vol. abgefüllten Single Malt „Velvet layers of rich dried fruit and warm spice“. Das Back-Label präsentiert detailliertere Verkostungs-Notizen:

Nose: Brandied plum, intense mocha and honeycomb, with caramel snaps, molasses tart and rich cocoa. Taste: Plum syrup, treacle and warmed heather honey, followed by black cherries, mocha and brandied orchard fruits, with crystalised cinnamon and ginger.

Hier die Label: