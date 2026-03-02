Montag, 02. März 2026, 17:39:03
TTB-Neuheit: The Glenallachie 19 yo – Ex-Solera Sherry Cask Matured – Masters of Wood

Der mit 50 % Vol. abgefüllte Speyside Single Malt verspricht „Velvet layers of rich dried fruit and warm spice“

Im Oktober 2024 eröffnete The Glenallachie mit ihrer Masters of Wood Serie die neue, wie sie es formulierten, Super-Premium-Sparte der Wood Collection. Die erste (und nach unserer Recherche bis jetzt auch einzige) Abfüllung in dieser Reihe ist The GlenAllachie 17 yo – Mizunara & Oloroso Sherry Cask Finish – Masters of Wood (hier finden Sie die Vorstellung dieses Bottlings bei Whiskyexperts). Nun kündigt sich das Erscheinen eines weiteren Teils in dieser Rehe an. Denn in der US-amerikanischen TTB-Datenbank konnten wir die Etiketten für The Glenallachie 19 yo – Ex-Solera Sherry Cask Matured – Masters of Wood entdecken. Das Front-Label verspricht für den mit 50 % Vol. abgefüllten Single Malt „Velvet layers of rich dried fruit and warm spice“. Das Back-Label präsentiert detailliertere Verkostungs-Notizen:

Nose: Brandied plum, intense mocha and honeycomb, with caramel snaps, molasses tart and rich cocoa.

Taste: Plum syrup, treacle and warmed heather honey, followed by black cherries, mocha and brandied orchard fruits, with crystalised cinnamon and ginger.

Hier die Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
