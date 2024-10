Von Alter zu Luxus: The GlenAllachie 17 y.o. – Mizunara & Oloroso Sherry Cask Finish in der Masters of Wood Serie

Mizunara-Fässer zählen zu den kostspieligsten Fasstypen für die Whiskyreifung. Das liegt einerseits an ihrer Seltenheit und der Schwierigkeit, das Holz der japanischen Eiche zu einem Fass zu verarbeiten, andererseits an den interessanten Geschmacksnoten nach orientalischer Würze und Weihrauch, die dieses Fass nach längerer (!) Lagerung an den Whisky abgibt. Alles zusammen macht Mizunara-Eiche Whiskys dadurch teurer, aber zweifellos auch interessant.

Billy Walker, Whiskylegende und Master Blender bei GlenAllachie, hat diese Mizunara Fässer mit Oloroso-Fässern in einem neuen Whisky verbunden, den The GlenAllachie 17 y.o. – Mizunara & Oloroso Sherry Cask Finish – und herausgekommen ist ein harmonischer und gleichzeitig intensiver Single Malt, der bei der Verkostung in München vor einer Woche für viele der Star des Abends war. Hier sehen Sie Billy Walker, wie er bei der Veranstaltung über den Whisky und Mizunarafässer spricht.

Der The GlenAllachie 17 y.o. – Mizunara & Oloroso Sherry Cask Finish ikst mit heutigem Datum offiziell erschienen und im gut sortierten Fachhandel erhältlich. Anbei finden Sie die dazugehörige Pressemitteilung:

Von Alter zu Luxus: Masters of Wood Serie von The GlenAllachie

Stuhr, 31.10.2024 Nach der gerade vorgestellten 35 Jahre alten Rarität eröffnen jetzt Tropfen aus edlen Mizunara-Fässern den Pfad für luxuriösen Genuss. Die neue Masters of Wood Serie von The GlenAllachie beweist einmal mehr das tiefe Können der Ikone Billy Walker, wenn es um die Themen Holz und Fasslagerung geht.

Mit dem letzte Woche offiziell releasten 35 y.o. hat Billy Walker seine bislang älteste Abfüllung für The GlenAllachie kreiert. Mit dem The GlenAllachie 17 y.o. – Mizunara & Oloroso Cask Finish seine vielleicht luxuriöseste. Der Single Malt eröffnet die Masters of Wood Serie, die neue Super-Premium-Sparte der Wood Collection. Sie versammelt nur die feinsten und experimentellsten Veredelungen.

Für ihr Gespür bei der Beschaffung und dem Management sowohl hochwertiger als auch ungewöhnlicher Fässer aus aller Welt ist The GlenAllachie bekannt. Teil des beeindruckenden Bestandes? Mizunara-Fässer. Die japanische Eiche wird aufgrund ihres hohen Preises und der Herausforderungen, die sie bei der Lagerung mit sich bringt, nur selten für die Whiskyreifung verwendet.

Billy Walker kombinierte die Fassrarität mit Oloroso-Sherry-Puncheons und Hogsheads. Das edle Ergebnis lässt nach 17 Jahren der Reifung typischen Heidehonig mit getrockneten Orangenschalen, Zimtäpfeln und Feigensirup verschmelzen und bestäubt alles mit Kakao, Pekannüssen und Demerara-Zucker. Walker kommentiert den High-End-Ausdruck wie folgt:

„Als Chemiker finde ich sowohl die Verwaltung von Fässern als auch das Blending faszinierend. Diese Abfüllung kombiniert die feinsten und seltensten Fässer mit einem sorgfältig durchdachten Blending. Ich schätze mich unglaublich glücklich, mit Mizunara gearbeitet zu haben, dieser sehr ungewöhnlichen japanischen Eiche. Sie hat einen außergewöhnlichen Charakter, stellt uns aber auch vor Herausforderungen. Aber das Ergebnis ist die Mühen und Strapazen mehr als wert.“ Billy Walker

The GlenAllachie 17 y.o. – Mizunara & Oloroso Sherry Cask Finish Speyside Single Malt Scotch Whisky – Masters of Wood

Herkunft: Schottland, Speyside

Destillationsjahr: 2009

Fasstypen: Mizunara Barrels & Oloroso Sherry Puncheons & Hogsheads (Finish)

Abfülljahr: 2024

Alter: 17 Jahre

Abgefüllte Flaschen: 4.380 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 50% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 294,90 Euro

Verkostungsnotizen

Nase: Heidehonig, getrocknete Orangenschalen und kandierter Ingwer, begleitet von Kakaonoten, gerösteten Tabakblättern und frischen Vanilleschoten.

Gaumen: Backgewürze, getrocknete Blutorangen und gegrillte Honigwaben, gefolgt von kräftigem Kakao, pochierten Zimtäpfeln und Feigensirup, dazu Pekannüsse und Demerara-Zucker.