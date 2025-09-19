Die neuen Blackadder Releases für Österreich jetzt bei Genuss am Gaumen

Die Blackadders (Hannah, Michael und Urgestein Robin Tucek) sind aus der Whiskyszene nicht wegzudenken – seit gefühlten Ewigkeiten versorgen Sie uns Whiskyliebhaber mit interessanten Abfüllungen – so auch jetzt wieder. Der Importeur für Österreich, Genuss am Gaumen in Götzis, hat für Sie einen Überblick über die neuesten acht Blackaddre Abfüllungen zusammengestellt, die ab sofort im Webshop auf www.genussamgaumen.at verfügbar sind.

Hier die neuen Bottlings:

„I’d rather be someone’s shot of WHISKY,

then everybody’s cup of tea.“

Einzigartig. | Außergewöhnlich. | Besonders.

…das sind die Whiskys von Blackadder und genau deswegen lieben wir sie auch so.

Nach einem tollen Auftakt ins 30. Jubiläumsjahr von Blackadder mit einem Besuch von Michael Tucek & einem großartigen Raw Cask Tasting bei uns im GENUSS AM GAUMEN im April 2025, gibt es jetzt weiteren Grund zur Freude. Denn die soeben neu eingetroffenen Raw Cask Releases, die unter dem Slogan „Celebrating 30 Years of Blackadder“ abgefüllt wurden, lassen garantiert einige Whisky-Herzen höherschlagen.

Wie gewohnt versorgt uns das Familien-Whisky-Trio Hannah, Michael & Mastermind Robin Tucek mit außergewöhnlichen Tropfen – von jung bis alt, von Virgin Oak bis PX Sherry, von Schottland bis Amerika – aber seht selbst:

Benrinnes 2010 – 14 Jahre

Amontillado Sherry Cask | Cask Strength 55,7%

Blair Athol 2013 – 12 Jahre

Refill Barrique | Cask Strength 60,5%

Ledaig 2008 – 17 Jahre

Distilled at Tobermory Distillery

PX Sherry Cask | Cask Strength 57%

Linkwood 2010 – 14 Jahre

Bourbon Cask | Cask Strength 56,6%

Speyside Distillery 2015 – 9 Jahre

Virgin Oak | Cask Strength 59,3%

Peat Reek „Heavily Peated Highland“ 20 Jahre

Refill Bourbon Cask | Cask Strength 54,6%

Staoisha 2013 – 11 Jahre

Distilled at Bunnahabhain Distillery

Bourbon Barrel | Cask Strength 57,4%

Westland „Peated Malt“ 2019

American Single Malt Whiskey

1st Fill PX Sherry Butt | Cask Strength 57,6%

Wie Michael bei seinem Tasting im April stets zu sagen pflegte „Probieren geht über studieren“ – daher gibt’s an dieser Stelle keine Tasting Notes für euch, sondern nur die frohe Kunde, dass alle Bottlings ab sofort bei uns im Store zum Verkosten & Erwerben bereit stehen und natürlich auch limitiert im Webshop auf www.genussamgaumen.at verfügbar sind.