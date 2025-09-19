Tester gesucht: Alba Collection Verlag bringt 2026 Whisky Map App auch für Android

Auf iOS ist sie ein großer Erfolg und ein unverzichtbarer Begleiter für Whiskyfreunde – die Whisky Map App des Alba Collection Verlag. Nun befindet man sich in der Endphase der Entwicklung der App für Android-Nutzer – und sucht einen breiten Testpool von Whiskybegeisterten, die Android verwenden.

Wir man als Interessierter in den Testpool kommt, erklärt der untenstehende Artikel, der auch die Entwicklung der App seit ihrem Start dokumentiert:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky Map App Test für Android-Testpool gesucht

Seit einem Jahr erfreut sich die Whisky Map App (iOS) zunehmender Beliebtheit.

Es hat sich wohl rumgesprochen das in der App die wohl größte und aktuellste Whisky Distillerie Datenbank implementiert ist.

Screenshot Schottland 2025

Die App erfuhr innerhalb eines Jahres 15 Aktualisierungen. Aktuelle Änderungen werden zeitnah einge- pflegt. Zu Zeiten wo die Whiskywelt in Bewegung ist dies besonders wichtig.

Start Ende Juni 2024 15. Update August 2025

Einträge gesamt: 5800+ 6850+ aktive Destillerien: 4050+ 4400+ geplante Destillerien: 150+ 170+ geschlossene Destillerien 1450+ 1850+ Independent Bottler: 150+ 430+

Beim Blick auf die geschlossenen Destillerien bitte keine Rückschlüssen auf die aktuelle Marktentwicklung ziehen! Wir arbeiten nach und nach die Whiskygeschichte ein.

So wurden in den letzten Monaten rund 400 Pre-Prohibtion Destillerien (vor 1920) in den Vereinigten Staa- ten hinzugekommen.

Jetzt sind die Pre-Prohibition Destillerien in Kentucky nahezu vollständig in der App enthalten (mit RD#Nummer und District Zugehörigkeit). In diesem Umfang weltweit einzigartig.

Screenshot Kentucky 1919

Manch einer fragt sich sicher wozu der Aufwand mit den geschlossen US-Destillerien vor 1920.

Heute gibt zahlreiche Bottler / Blender / Rektifizierer welche sich auf die alten Geschichten berufen und ihre Kunden mit Abfüllungen zu alten Destillerien und früheren Markennamen erfreuen, nur der Spirit ist i.d.R. industriell gefertigte Massenware aus der Neuzeit.

Screenshot Kentucky 1921

Nebenbei ist es auch spannend zu sehen wie die Destillerienlandschaft in Kentucky kurz vor der Prohibition, während der Prohibition und aktuell darstellt.

Tester für den Android-Testpool gesucht

Derzeit arbeiten wir an einer Android Version der Whisky Map App.

Anfang 2026 soll dann endlich der Android-Testpool für die Whisky Map App starten. Interessenten können sich dazu registrieren lassen.

https://www.alba-collection.de/c/app/android-version

iOS Nutzer

Besitzer von Apple Geräten können die Whisky Map App für zwei Monate kostenfrei vollumfänglich nutzen.

Dafür einfach den angefügten QR-Code scannen.