Neuerscheinungen im Alba Collection Verlag

Einiges Neues gibt es aus dem Alba Collection Verlag, der führenden Quelle für Destillerie-Landkarten und Anschauungsmaterialien für Whiskyfreunde zu vermelden: Neben Neuauflagen alter Klassiker finden sich diesmal auch ein Poster „Whisky Production Process“ sowie Whiskykarten-Puzzles von Ravensburger darunter – sicherlich interessante Geschenke zu Weihnachten für alle, die sich für Whisky interessieren.

Hier alles Neue im Überblick:

Neues aus dem Alba- Collection Verlag, November 2023

Wir möchten Sie über die Neuerscheinungen des Alba Collection Verlags informieren:

1. Aktualisierte Auflage Tasting Map „Whisky Distilleries in Japan“ 2023

Die Tasting Map „Whisky Destillerien in Japan“ ist nun als 2. aktualisierte Auflage 2023 erschienen. Sie zeigt die aktuelle Whisky Destillerien Landschaft im Land der aufgehenden Sonne.

Details:

Vorderseite: aktive und in Planung/ Bau befindliche Whisky Destillerien in Japan sowie die Bottler & Blender welche das j-Whisky Thema nicht richtig ernst nehmen

Rückseite: geschlossene Whisky Destillerien in Japan

Anzahl der Einträge: 106 gesamt

aktive Malt D.: 43 Destillerien

aktive Grain D.: 6 Destillerien

geplante D.: 16 Destillerien

Bottler & Blender: 29 Einträge

Lost Malt D.: 10 Destillerien

Lost Grain D.: 2 Destillerien

Format: 21 x 30 cm (DIN A4)

Material: 300g/qm Papier, laminiert Sprache: Englisch

ISBN: 978-3-944148-92-2; Preis: 5 €

Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

Aktualisierte Flaschenuntersetzer/ Mousepad Motiv „Ireland“ und Motiv „Australia“ Soeben aktualisierter Auflage sind die Flaschenuntersetzer/ Mousepad „Ireland“ und „Australia“. Die Motive zeigen Ireland bzw. Australien mit ihrer aktuellen Distillerielandschaft.

Motiv Ireland:

Destillerien: 60 gesamt

56 aktive Whiskey Destillerien

24 geplante oder in Bau befindliche Destillerien

Format: ca. 19 x 25 cm (auf Kontur geschnitten)

Material: PET auf 2,5 mm Moosgummi, einseitig laminiert

Sprache: englisch

– UVP: 10 €

Erhältlich über Whiskyfachhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

Motiv Australia:

Destillerien: 184 gesamt

183 aktive Whisky Destillerien

1 im Bau befindliche Destillerien

Richtig gelesen, in Australien gibt es derzeit 183 aktive Whisky Destillerien (in Schottland sind es 163)

Format: ca. 23 x 21 cm (auf Kontur geschnitten)

Material: PET auf 2,5 mm Moosgummi, einseitig laminiert

Sprache: englisch

– UVP: 10 €

Erhältlich über Whiskyfachhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

3. Neuerscheinung Poster „Whisky Production Process“

Das verständliche Schema zum „Whisky Produktion Process“ (Single Malt, 2fach Pot Still Destillation) bisher nur im Format DIN A4 (21 x 29,7 cm) ist nun auf mehrfachen Wunsch auch als Poster im Format DIN A2 (42 x 60 cm) erhältlich.

Details:

Whisky production process (Single Malt, 2-times Destillation)

Format: 42 x 60 cm (DIN A2)

Material: 170g/qm Papier

gerollt in Posterröhre

Sprache: Frontseite:englisch

Rückseite: englisch/ deutsch

– ISBN 78-3-944148-64-9; Preis 10,95 €

Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

4. Neuerscheinung: Whisk(e)y Karten Puzzle 2023

In Zusammenarbeit mit Ravensburger sind alle unsere Whisk(e)y Karten als 1000- oder 2000-Teile Puzzle in den aktuellen 2023er Versionen mit allen aktiven und in Planung befindlichen Whiskydestillerien in hochwertiger Ravensburger Puzzle – Qualität erhältlich. Andere Wunschmotive gerne auf Anfrage.

Format: 50 x70 cm Anzahl der Puzzleteile: 1000 Verpackung Stülpdeckelschachtel Zeitdauer für fortgeschrittene Schottland & Whiskykenner ca. 6-8 Stunden Zeitdauer für ungeübte Schottland & Whiskykenner ca. 8-15 Stunden Erhältlich beim Verlag (www.alba-collection.de)



Format: 75 x 98 cm Anzahl der Puzzleteile: 2000 Metallbox Zeitdauer für fortgeschrittene Schottland & Whiskykenner ca. 14-19 Stunden Zeitdauer für ungeübte Schottland & Whiskykenner ca. 20 – 40 Stunden Erhältlich beim Verlag (www.alba-collection.de)