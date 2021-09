PR: Neuerscheinungen im Alba Collection Verlag Herbst 2021

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger, und die Abende kuscheliger. Die besten Voraussetzungen, sich mit Whisky auch in Gedrucktem wieder mehr zu beschäftigen.

Im Bereich Whisky-Landkarten und Infoposter sowie -broschüren ist der Alba Collection Verlag in Deutschland und über die Grenzen hinaus die erste Adresse. Umso mehr freut es uns, Ihnen heute die Neuerscheinungen von dort für den Herbst vorstellen zu können:

Neuerscheinungen im Alba Collection Verlag Herbst 2021

Wir möchten Sie über die Neuerscheinungen des Alba Collection Verlags informieren:

1. Neuerscheinung: „Whisky Distilleries in Australia & New Zealand“

Australien und Neuseeland sind in den letzten Jahren als Whiskyregion zunehmend interessanter geworden.

Derzeit verfügt Australien über 135 aktive Whiskydestillerien und Neuseeland über 16 aktive Whiskydestillerien (zum Vergleich in Schottland sind es zur Zeit 149 aktive Whiskydestillerien)

– Poster „Whisky Distilleries in Australia & New Zealand“

– Format: 100 x 70 cm

– Inklusive 20seitigem Booklet mit Informationen zu den Destillerien und 10 Übersichts- und Detailkarten

– gerollt in Posterröhre

– Sprache: englisch

– ISBN 978-3-944148-77-9

– Preis: 24, 95 €

– Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag



– Tastingmap „Whisky Distilleries in Australia & New Zealand“

– Format: 29,7 x 21 cm (DIN A4)

– Vorderseite: Karte Australien

– Rückseite: Karten Tasmanien und Neuseeland

– Sprache: englisch

– ISBN 978-3-944148-79-3

– Preis: 5 €

– Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag



– Flaschenuntersetzer / Mousepad „Whisky Distilleries in Australia“

– Format: 23 x 22 cm

– rutsch- und wasserfeste Moosgummiunterseite

– Sprache: englisch

– Preis: 9,95 €

– Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag

2. aktualisierte Neuauflage: Poster „Scotland’s Distilleries“

Trotz Corona wächst die Zahl der schottischen Whisky Destillerien weiter, mittlerweile sind es 149 Aktive.

– Format: 42 x 60 cm

– gerollt in Posterröhre

– Sprache: englisch

– ISBN 978-3-944148-01-4 (Standard); Preis 10,95 € (Standard)

– ISBN 978-3-944148-00-7 (Premium); Preis: 17,95 € (Premium)

– Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag

3. aktualisierte Neuauflage: Booklet zum Poster „Scotland’s Distilleries“

Das Booklet „Scotland’s Distilleries“ wurde auf den aktuellen Stand gebracht und hat sich mittlerweile zum Kompendium des schottischen Lebenswassers gemausert. Es ist in drei Schwerpunkte (Destillerien (aktive & in Planung), geschlossene Destillerien und Destilleriefinder)) entsprechend den schottischen Whisky Regionen (Lowland, Highland, Speyside, Islay und Campbeltown) gegliedert. Enthalten sind alle wichtigen Informationen zu den Destillerien, insbesondere der Postcode für das Navigationssystem und der Vermerk, ob ein Besuch der Destillerie möglich ist. Das Booklet ist Bestandteil der Premium Edition Poster „Scotland’s Distilleries“ in den Formaten 42 x 60 cm und 70 x 100 cm.

– Format: 29,7 x 21 cm (Querformat)

– Umfang: 36 Seiten, 11 Detailkarten

– Das Booklet ist in der Premium Version der Poster ”Scotland’s Distilleries“ enthalten.

– Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag

4. Neuerscheinung: Puzzle „Whisky Distilleries Scotland – 2021“

In Zusammenarbeit mit Ravensburger ist die Karte „Scotland’s Distilleries“ jetzt auch als Puzzle erhältlich.

Es ist ein Puzzle mit allen aktiven und in Planung befindlichen schottischen Whiskydestillerien in hochwertiger Qualität von Ravensburger. Erhältlich sind auch die Motive anderer Whiskyregionen der Welt (z.B. Irland, Japan, USA, Australien & Neuseeland, Deutschland).

– Format: 50 x70 cm

– Anzahl der Puzzleteile: 1000

– Verpackung Stülpdeckelschachtel

– Zeitdauer für fortgeschrittene Schottland & Whiskykenner ca. 6-8 Stunden

– Zeitdauer für ungeübte Schottland & Whiskykenner ca. 8-15 Stunden

– Erhältlich beim Verlag



– Format: 75 x 98 cm

– Anzahl der Puzzleteile: 2000

– Metallbox

– Zeitdauer für fortgeschrittene Schottland & Whiskykenner ca. 14-19 Stunden

– Zeitdauer für ungeübte Schottland & Whiskykenner ca. 20 – 40 Stunden

– Erhältlich beim Verlag

5. Neuerscheinung: Tastingmap „Whisky-Distilleries in Japan“

Die steigende Nachfrage beim Whisky ist in Japan auch nicht spurlos vorüber gegangen. Die Anzahl der produzierenden Whiskydestillerien in Japan hat sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Auf der Karte sind aktuell 39 aktive Malt Destillerien, 6 aktive Grain Destillerien, 16 Neubauprojekte, 12 geschlossene Destillerien vermerkt. Da es noch einige Jahre dauern wird bis in Japan der Begriff „Japanischer Whisky“ gesetzlich geregelt und geschützt ist sind zusätzlich 27 japanische Abfüller & Blender vermerkt, welche internationale Destillate als japanischen Whisky vermarkten.

– Format: 29,7 x 21 cm (DIN A4)

– Vorderseite: Karte japanische Destillerien (aktive & in Bau/ Planung)

– Rückseite: Karte japanische Lost Destillerien

– Sprache: englisch

– ISBN 978-3-944148-92-2

– Preis: 5 €

– Erhältlich über Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag

6. Neuerscheinung: Tastingmap „Nordic Whisky Distilleries“

Auch in Nordeuropa wächst die Zahl der Whiskydestillerien stetig. Der aktuelle Stand wird auf dieser Tastingmap abgebildet, 19 dänische, 2 isländische, 10 finnische, 10 norwegische und 21 schwedische Destillerien. In der Summe gibt es in Nordeuropa derzeit 62 Whiskydestillerien.

– Format: 29,7 x 21 cm (DIN A4)

– Vorderseite: Karte Dänemark-Norwegen-Schweden-Finnland

– Rückseite: Karte Dänemark-Farör Inseln-Island

– Sprache: englisch

– ISBN 978-3-944148-90-8

– Preis: 5 €

– Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag

7. Neuerscheinung: Tastingmap „France & Benelux“

Der gegenwärtige Whisky-Boom ist auch in unseren westlichen europäischen Nachbarländern deutlich sichtbar. Auch hier sind in den letzten 10 Jahren zahlreiche Whisky Destillerien neu entstanden. Die aktuellen Zahlen: Frankreich 92, Niederlande 25, Belgien 12 und Luxemburg 5. In der Summe 134 Whisky Destillerien.

– Format: 29,7 x 21 cm (DIN A4)

– Vorderseite: Karte Frankreich

– Rückseite: Belgien-Luxemburg-Niederlande

– Sprache: englisch

– ISBN 978-3-944148-91-5

– Preis: 5 €

– Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag