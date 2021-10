PR: Was ist neu im Alba Collection Verlag im Oktober 2021?

Wenn es um Landkarten über Whisky geht, dann ist der Alba Collection Verlag die erste Adresse. Die Neuheiten für den Oktober stellt der Verlag hier in einer Presseaussendung vor:

Pressemitteilung Alba- Collection Verlag, Oktober 2021

Wir möchten Sie über die Neuerscheinungen des Alba Collection Verlags informieren:

1. aktualisierte Neuauflage: Poster „Irish Whiskey Distilleries“

Der seit einigen Jahren anhaltende Whisky-Boom zeigt sich am deutlichsten beim Blick auf die irische Whiskeylandschaft. 2013 existierten in Irland lediglich 6 aktive Whiskeydistillerien. Im Jahre 2018 waren es bereits 21 irische Whiskeydestillerien. Aktuell existieren 50 Whiskeydestillerien in Irland. Dazu kommen noch 25 weitere Whiskeydestillerien, welche sich derzeit in der Bau- oder Planungsphase befinden. Die Karte zeigt die aktuelle Whiskeylandschaft Irlands.

– Format: 42 x 60 cm

– gerollt in Posterröhre

– Sprache: englisch

– ISBN 978-3-944148-12-0 (Standard); Preis 10,95 € (Standard)

– ISBN 978-3-944148-56-4 (Premium); Preis: 17,95 € (Premium)

– Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

2. Neuerscheinung: Tastingmap „Irish Whiskey Distilleries“

Die Vorderseite zeigt die Irlandkarte mit derzeit die aktiven 50 und 25 in der Bau- oder Planungsphase befindlichen Whiskeydestillerien. Auf der Rückseite sind 92 geschlossene Destillerien vermerkt.

– Format: 29,7 x 21 cm (DIN A4)

– Vorderseite: Irish Whiskey Distilleries (aktive & in Bau/ Planung)

– Rückseite: Irish Whiskey Distilleries (geschlossen)

– Sprache: englisch

– ISBN 978-3-944148-84-7

– Preis: 5 €

– Erhältlich über Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

3. Neuerscheinung: Tastingmap „Scotland’s Distilleries“

Nachdem in diesem Jahr bereits die Poster ”Scotland’s Distilleries“ in aktualisierter Neuauflage erschienen folgt nun die Neuauflage der Tastingmap „Scotland’s Distilleries“ im neuen Format (DIN A4).

Auf der Vorderseite sind in der Schottlandkarte 149 aktive und 41 in der Bau- oder Planungsphase befindliche Scotch Whisky Destillerien vermerkt. Auf der Rückseite sind die geschlossenen Destillerien vermerkt.

– Format: 29,7 x 21 cm (DIN A4)

– Vorderseite: Scotch Whisky Distilleries (aktive & in Bau/ Planung)

– Rückseite: Scotch Whisky Distilleries (geschlossene)

– Sprache: englisch

– ISBN 978-3-944148-83-0

– Preis: 5 €

– Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)