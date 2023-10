Nano, Micro, Craft und Industrie Destillerien – Alba-Collection Verlag bringt den Whisk(e)y Atlas North America 2023

Der Alba-Collection Verlag hat wieder eine Neuheit für alle Whisky- und Whiskeyfreunde, die das wohl einzigartige Wissen der Herausgeber über Destillerien gebündelt und anschaulich zur Verfügung stellt, diesmal für den amerikanischen Kontinent: Der Whisk(e)y Atlas North America 2023 zeigt mehr als 2500 Whbisky-Destillerien in den USA, Mexiko und Kanada und bietet dazu jeweils jede Menge Hintergrundinfos. Für 44 Euro ist dieser Atlas ein schönes Weihnachtsgeschenk an sich und Freunde – und auch abseits davon für alle, die auch aus Wissen Genuss ziehen, eine unverzichtbare Sache.

Hier die Infos, die wir aus dem Verlag dazu bekommen haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Nano, Micro, Craft und Industrie Destillerien – Whisk(e)y Atlas North America 2023

Vor zwei Jahren erschien der„Whisk(e)y Atlas North America 2021“ erstmalig. Egal ob weltweite Pandemie oder andere Krisen der Whisk(e)y Boom scheint ungebrochen und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein. Besonders in den Vereinigten Staaten, der Wiege der handwerklichen Brennerei-Szene, ist die Entwicklung in den letzten Jahren mehr als beeindruckend.

Im Jahr 2013 gab es in den USA rund 300 Whiskey-Destillerien, 2016 waren es rund 600, im 2021er Atlas waren es 1762 und nun im 2023er Atlas reden wir von unglaublichen 2045 produzierenden Whiskey-Destillerien in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Über 2045 Whisk(e)y Destillerien allein in den USA ist eine Menge, da übersieht man fast, dass auch Kanada im letzten Jahr rein von der Anzahl an Whisky Destillerien an Schottland vorbeigezogen ist (177 zu 163) und Mexiko auf den Weg ist sich zu einer Whisky Nation zu mausern.

Der „Whisk(e)y Atlas North America 2023“ enthält 455 Neuzugänge (USA + 409, Kanada + 37 und Mexiko + 12). 115 Brennereien schlossen oder stellten 2021/22 die Whiskeyproduktion ein, außerdem gab es einige Veränderungen durch Umzug, Eigentümerwechsel, neue Internetpräsenz oder Erweiterung der Produktpalette

2616 Whisk(e)y-Destillerie-Einträge enthalten:

2045 aktive Whiskey-Destillerien in den USA

345 geschlossene Whiskey-Destillerien in den USA

177 aktive Whiskey-Destillerien in Kanada

27 geschlossene Whiskey-Destillerien in Kanada

20 Whiskey-Destillerien in Mexiko

2 geschlossene Whiskey-Destillerien in Mexiko

Regionalkarten und Distillery Finder

Alle Einträge sind alphabetisch nach Land, Region und Staat (Territorium) geordnet. 37 regionale Karten und 5 Übersichtskarten helfen Ihnen bei der schnellen Orientierung .Der Distillery Finder im hinteren Teil ermöglicht es Ihnen, schnell eine bestimmte Brennerei per Destilleriename, Markenname oder Konzernzugehörigkeit zu finden. Zu jeder Brennerei erhalten Sie Informationen über Bundesstaat, Stadt, Straße, Eröffnungsjahr, Schließungsjahr, den Firmennamen und die Internetadresse. Wir haben auch versucht,anzugeben, welche Art von Whiskey vor Ort hergestellt wird. Wir haben dazu in zehn Whiskeytypen unterteilt.

Allgemeine Angaben zum „Whisk(e)y Atlas North America 2023“

Originaltitel: Whisk(e)y Atlas North America 2023

Verlag: Alba-Collection Verlag

Erscheinungstermin: 30. August 2023

Auflage: 1. Auflage (08/2023)

Sprache: Englisch

Seiten: 112

Format: Hardcover (30 x 21,5 cm)

ISBN: 978-3-944148-93-3

Preis: 44 €

Erhältlich in Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag (www.alba-collection.com)