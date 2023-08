Alba Collection mit vielen Neuerscheinungen im August

Der Alba Collection Verlag ist im deutschsprachigen Raum und über die Grenzen hinweg die erste Adresse im Bereich Whisky-Landkarten und Infoposter. Im aktuellen August erscheinen fünf aktualisierte Auflagen ihrer Poster, Mousepad und Tasting Maps, wie der Verlag in einer Presseaussendung mitteilt. Hier alle Details sowie die Bezugsmöglichkeiten:

Neuerscheinungen im Alba Collection Verlag im August 2023

Wir möchten Sie über die Neuerscheinungen des Alba Collection Verlags informieren:

1. Aktualisierte Auflage: Poster „The Elements of Scotch“

Die wichtigsten Fakten zu den schottischen Whisky Destillerien im Überblick (man kann sagen ca. 20.000 Seiten Whiskyliteratur auf eine Seite komprimiert) sind als Poster in aktualisierten Neuauflagen erschienen.

Informationen zu den Destillerien:

Symbol/ Kurzbezeichnung

Name der Destillerie

Ordnungsnummer (zum Auffinden in der Karte)

jährliche Produktionskapazität in Liter Alkohol

Anzahl der Brennblasen (Wash Still / Spirit Still) oder Patent Still

Vorhandenseins von Maltingfloors / Warehouses / Bottling Plants

Jahr der Inbetriebnahme

Jahr der Schließung (wenn geschlossen)

Scotch Malt Whisky Society Nummerncode (SMWS)

Details:

Anzahl der Destillerien: 242 gesamt

149 Malt Destillerien

8 Grain Destillerien

47 Destillerien in Planung oder Bau

30 geschlossene Malt Destillerien

8 geschlossene Grain Destillerien

– Format: 60 x 42 cm (DIN A2) oder 100 x 70 cm (DIN B1)

– gerollt in Posterröhre

– Sprache: englisch

– ISBN 978-3-944148-28-1; 60 x 42 cm; Preis 10,95 €

– ISBN 978-3-944148-27-4; 100 x 70 cm; Preis: 17,95 €

Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

2. Aktualisierte Flaschenuntersetzer/ Mousepad Motiv „Scotland“ und Motiv „Islay“

Nunmehr in 4. aktualisierter Neuauflage sind die Flaschenuntersetzer/ Mousepad „Scotland“ und „Islay“. Die Motive zeigen Scotland bzw. Islay mit den Whisky Destillerien.

Motiv Scotland

Destillerien: 229 gesamt

145 aktive Malt Destillerien

8 aktive Grain Destillerien

43 geplante oder im Bau befindliche Destillerien

25 geschlossene Malt Destillerien

8 geschlossene Grain Destillerien

– Format: ca. 19 x 27 cm (auf Kontur geschnitten)

– Material: PET auf 2,5 mm Moosgummi, einseitig laminiert

– Sprache: englisch

– UVP: 10 €

Erhältlich über Whiskyfachhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

Motiv Islay

Destillerien: 30 gesamt

9 aktive Malt Destillerien

5 geplante oder im Bau befindliche Destillerien

16 geschlossene Malt Destillerien

1 Port Ellen Malting

– Format: ca. 19 x 26 cm (auf Kontur geschnitten)

– Material: PET auf 2,5 mm Moosgummi, einseitig laminiert

– Sprache: englisch

– UVP: 10 €

Erhältlich über Whiskyfachhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

3. Aktualisierte Auflage Tasting Map „Whisky Distilleries in Australia & New Zealand“

Wie überall auf der Welt entwickelte sich auch in Australien und Neuseeland die Whiskylandschaft rasant. Diesem Trend folgend ist nun von der Tastingmap „Whisky Distilleries in Australia & New Zealand“ die 2. aktualisierte Auflage erschienen.

Details:

Vorderseite: Australia (Mainland)

Rückseite: Australia (Tasmania) & New Zealand

Anzahl der Destillerien: 199 gesamt

Australia: 177 Destillerien

nur Tasmania: 50 Destillerien

New Zealand: 22 Destillerien

Format: 30 x 21 cm

Material: 300g/qm Papier, laminiert

Sprache: Englisch

ISBN: 978-3-944148-79-3; Preis: 5 €

Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

4. Aktualisierte Auflage Tasting Map „Whisky Distilleries in Germany, Austria & Switzerland“

Die Tasting Map „Whisky Destillerien in Germany, Austria & Switzerland“ ist nach der 1. Auflage 2021 nun als 2. aktualisierte Auflage erschienen. Sie zeigt die aktuelle Whisky Destillerien Landschaft im deutschsprachigen Raum.

Details:

Vorderseite: Whisky Destillerien in Germany

Rückseite: Whisky Destillerien in Austria & Switzerland

Anzahl der Destillerien: 469 gesamt

Germany: 302 Destillerien

Austria: 105 Destillerien

Switzerland: 60 Destillerien

Liechtenstein: 2 Destillerien

– Format: 21 x 30 cm (DIN A4)

– Material: 300g/qm Papier, laminiert

– Sprache: Englisch

– ISBN: 978-3-944148-82-3; Preis: 5 €

Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)

5. Aktualisierte Auflage Poster „Whisky Distilleries in Germany, Austria & Switzerland“

Das Poster „Whisky Destillerien in Germany, Austria & Switzerland“ ist nun als 2. aktualisierte Auflage erschienen. Sie zeigt die aktuelle Whisky Destillerien Landschaft im deutschsprachigen Raum.

Details:

Anzahl der Destillerien: 472 gesamt

Germany: 305 Destillerien

Austria: 105 Destillerien

Switzerland: 60 Destillerien

Liechtenstein: 2 Destillerien

– Format: 42 x 60 cm (DIN A2)

– Material: 170g/qm Papier

– gerollt in Posterröhre

– Sprache: englisch

– ISBN 978-3-944148-07-6; Preis 10,95 €

Erhältlich über den Whiskyfachhandel, Buchhandel oder beim Verlag (www.alba-collection.de)