Benriachs besondere Abfüllungen als ganz besonderes Weihnachtsgeschenk

In etwas mehr als vier Monaten ist bereits schon wieder Weihnachten! Wer auf der Suche nach einem besonderen Geschenk anlässlich dieses Fests ist, findet es vielleicht bei den Vorschlägen der Benriach Distillery aus der Speyside und ihren besonderen Abfüllungen Benriach The Twenty Five, Benriach The Thirty und Benriach The Forty.

Mehr zu diesen drei Bottlings finden Sie in der Pressemitteilung, die wir von Brown-Forman als Eigentümer von Benriach über ihre Kommunikationsagentur erhalten haben:

Besondere Abfüllungen des Benriach Speyside Single Malts als ganz besonderes Weihnachtsgeschenk

In der besinnlichen Weihnachtszeit suchen wir immer wieder nach außergewöhnlichen Geschenken, um unsere Wertschätzung und Liebe für die besonderen Menschen in unserem Leben zum Ausdruck zu bringen.

Benriach Speyside Single Malts, bekannt für ihre edlen Aromen und subtilen Nuancen, verkörpern jahrhundertelange Tradition und Handwerkskunst der schottischen Whisky-Herstellung. Im Laufe der jahrzehntelangen Reifung verfeinert sich der vielschichtige Charakter des Benriach-Spirits und verwandelt sich in etwas Außergewöhnliches.

In einer Welt voller gewöhnlicher Momente sind es gerade besondere Menschen, die für das Außergewöhnliche sorgen. Sie streuen Magie in unseren Alltag und verwandeln einfache Tage in schöne Erinnerungen. Wenn es an der Zeit ist, unsere Dankbarkeit und Liebe auszudrücken, sind gewöhnliche Geschenke zu Weihnachten keine Option.

Hergestellt im Herzen der nördlichen Speyside, wo das Land die zerklüfteten Spuren der Zeit trägt und die reiche Geschichte und Kultur vereint, verzaubern die seltenen Special Cask Abfüllungen von Benriach Speyside Single Malts, nicht nur den Gaumen, sondern ehren auch die Einzigartigkeit und Besonderheit des Beschenkten. Sie sind das ideale Geschenk, um den Zauber der Weihnachtszeit zu feiern. Die Abfüllungen stammen aus einer der eklektischen Auswahl an Fässern in ganz Schottland, die aus der ganzen Welt bezogen werden und Benriach ermöglichen einzigartige Abfüllungen zu kreieren, die eine so vielfältige Mischung von Fasstypen enthalten – ein wahres Geschenk.

Benriach The Twenty Five

Genauso wie Weihnachten eine Zeit ist, in der die Wurzeln und familiären Werte bewusster werden, symbolisiert Benriach The Twenty Five diese Verbindung zur Ursprünglichkeit. Es ist, als ob die Essenz der Jahreszeit in diesem Speyside Single Malt eingefangen ist und darauf wartet, mit den wirklich wichtigen Menschen geteilt zu werden.

Benriach The Twenty Five steht für Authentizität und Qualität. Dieser exquisite Single Malt reift mindestens fünfundzwanzig Jahre lang in Sherryfässern, Bourbonfässern, Fässern aus reiner Eiche sowie Weinfässern der Insel Madeira.

Benriach The Thirty

Wenn an Heiligabend die Gläser klirren, die Herzen sich verbinden und sich Geschichten von Nostalgie und Vorfreude entfalten, dann tut dies auch der Geschmack des in Highland-Torf gereiften Whiskys. Wie das Festmahl zu Weihnachten, bei dem sich verschiedene Aromen und Zutaten harmonisch vermischen, vereint The Thirty eine Vielzahl von Nuancen, die den Genuss zu einem wahren Fest für die Sinne machen.

Benriach The Forty

Bestimmte Menschen verdienen es, zu Weihnachten auf ganz besondere Weise gewürdigt zu werden, Benriach The Forty, einer der ältesten getorften Malts, die je von einer Speyside-Destillerie herausgebracht wurden, vermittelt diese Wertschätzung auf einzigartige Weise. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung kombinierte Benriachs Master Blender Dr. Rachel Barrie geschickt einige der seltensten getorften Fässer, um The Forty zu kreieren.

Der Einfluss der Zeit auf Benriach The Forty darf nicht unterschätzt werden, er ist so kostbar wie die Zeit, die man an Weihnachten mit seinen Lieben verbringt.