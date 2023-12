Serge verkostet: Benriach im Alter von 24 bis 40 Jahren

Aus der Destillerie Benriach kommen immer wieder einmal ältere Abfüllungen, die in der Regel beweisen, dass der Whisky aus der Speyside-Brennerei gut reift. Serge Valentin demonstriert das an insgesamt fünf Bottlings im Alter von 24 bis 40 Jahren, die allesamt in den hohen 80ern und zweimal sogar mit 90+ Punkten bewertet werden. Die Bestnote geht dabei an eine Originalabfüllung, die im laufenden Jahr erschienen ist.

Hier die Tabelle der Bewertungen der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Benriach 25 yo 1998/2023 (57.4%, Hunter Laing, Old & Rare, Platinum, refill oloroso butt, cask #HL20597, 234 bottles) 87 Benriach 24 yo 1997/2021 (59.4%, malt grain & cane, hogshead, cask #7337, 197 bottles) 90 Benriach 25 yo 1995/2020 (49.1%, Maltbarn, sherry, 140 bottles) 86 Benriach 30 yo 1991/2023 (51.2%, La Maison du Whisky, Artist #13, second-fill sherry butt, cask #64182) 89 Benriach 40 yo ‚The Forty‘ (43.5%, OB, bourbon and Port, 752 bottles, 2023) 91