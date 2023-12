Thomas Ewers gleich mehrfach bei den World Whisky Awards ausgezeichnet

Schöne Auszeichnungen für Thomas Ewers und seinen Westfalian und die Malts of Scotland: Bei den WWA, den World Whisky Awards wurden seine Abfüllungen gleich vierfach ausgezeichnet – als bester German Rye und bester German Grain, und als bester Single Malt aus den Lowlands und der Speyside.

Alle Details nachfolgend in der Presseaussendung, die wir dazu erhalten haben:

Thomas Ewers wurde gleich mehrfach bei den World Whisky Awards ausgezeichnet

Bei den kürzlich stattgefundenen World Whisky Awards 2023 wurde Thomas Ewers, Inhaber von The WESTFALIAN und MALTS OF SCOTLAND, für die herausragende Qualität seiner Whiskys mit mehreren Auszeichnungen gewürdigt.

Die prämierten Whiskys spiegeln die Spitzenleistung beider Marken wider. The WESTFALIAN erhielt den begehrten Titel „Best German Rye Whiskey“ für seinen TW127 und wurde ebenfalls mit dem Titel „Best German Grain Whisky“ für den TW46 ausgezeichnet. Auf der anderen Seite gewann MALTS OF SCOTLAND in den Kategorien „Single Cask Single Malt Whisky – Lowlands“ mit dem Auchentoshan 22 Jahre alt (Fass Nummer MoS22040) und „Single Cask Single Malt Whisky – Speyside“ mit dem Mortlach 30 Jahre alt (Fass Nummer MoS22043).

Thomas Ewers, ein Pionier in der deutschen Whisky-Szene, ist stolz darauf, dass The WESTFALIAN erneut auf internationalem Parkett anerkannt wurde.

Im Warehouseshop in Paderborn steht eine umfangreiche Auswahl zur Verfügung, die es den Kunden ermöglicht, die preisgekrönten Sorten und weitere exquisite Whiskys zu entdecken. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Shop vom 24. Dezember 2023 bis zum 3. Januar 2024 geschlossen bleibt.

Weitere Informationen unter:

www.malts-of-scotland.com und www.westfalian.com