Exklusiv-Video: Thomas Ewers – Leidenschaft Whisky

Wenn man über die deutsche Whiskyszene spricht, wird früher oder später der Name Thomas Ewers fallen. Mit seinen „Malts of Scotland“ hat er eine der bekanntesten Abfüllungsserien, weit über die Grenzen des Landes hinaus, geschaffen. Und sein The Westfalian wurde sogar als Deutschlands bester Whisky ausgezeichnet.

Thomas Ewers‚ Wissen rund um Whisky, den Whiskymarkt und seine Sicht auf dessen Zukunft machen das Interview, das wir im Rahmen der Whiskymesse Nürnberg, THE VILLAGE, führen durften, zu einem kurzweiligen und hochinteressanten Ausflug in die Whiskywelt. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit den kommenden 14 Minuten!

