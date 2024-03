Von der vielfach ausgezeichneten Abfüllungsserie The Westfalian von Thomas Ewers gibt es auf der Whiskymesse THE VILLAGE in Nürnberg drei Neuheiten zu verkosten und zu kaufen, bevor sie dann auch im Shop in Paderborn verfügbar sein werden.

Die drei Whiskys (darunter einer aus einem ex-Macallan Cask und einer aus einem ex-Glengoyne Cask), in Deutschland aus lokalen Zutaten gebrannt und danach in schottischen ex-Whiskyfässern gelagert, stellen wir Ihnen nachfolgend, sozusagen, als Appetithappen, vor:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neuheiten von The Westfalian auf der Whiskymesse Nürnberg

Nachdem Thomas Ewers bereits international als unabhängiger Abfüller von „Malts of Scotland“ Erfolge feierte, ist sein Name seit über einem Jahrzehnt auch eng mit dem deutschen Whisky „The WESTFALIAN“ verbunden. Die Whiskyproduktion begann 2012, als der Whiskyliebhaber aus Paderborn die ersten Fässer befüllte. Seitdem wurden zahlreiche Jubiläen gefeiert, begleitet von einer beeindruckenden Anzahl von Auszeichnungen. Ein besonders bedeutender Meilenstein war die IWSC-Auszeichnung für den besten Whisky weltweit im Jahr 2020 – eine Leistung, die bis heute von keinem anderen deutschen Whisky erreicht wurde.



„The WESTFALIAN“ wird nach schottischer Handwerkskunst gebrannt, wobei die Rohstoffe aus der Region stammen. Jede Flasche zeichnet sich als Single Cask Abfüllung aus und wird stets in Fassstärke abgefüllt. Die Reifung der Single Malt Whiskies erfolgt in gebrauchten Eichenfässern, in denen zuvor schottischen Whisky lagerte. Das Sortiment umfasst nicht nur Single Malt, sondern auch Single Rye (aus Roggen), Single Corn (aus Mais) und Single Grain (aus Weizen) sowie zwei Whiskeyliköre.



Mit zunehmender Beliebtheit von „The WESTFALIAN“ waren die Abfüllungen im letzten Jahr schnell vergriffen. Doch nun gibt es erfreulicherweise Neuheiten: Zur Whiskymesse “The Village” in Nürnberg am 08. bis 10. März werden gleich drei neue Whiskys präsentiert.

TW 74

Single Malt Whisky peated, Masterpiece

2013 – 2024, 10 Jahre

ex. Macallan Sherry Hogshead

238 Flaschen

64,1% vol.



Nase:

weicher Rauch, schwerer dunkler Sherry, altes Leder, Pfeifentabak, Rosinen, Schwarzkirschen, Backpflaumen, etwas Räucherofen, geröstete Haselnüsse, alter Dachboden



Geschmack:

schwerer dunkler Sherry, Rauch auf den Lippen, Backpflaumen, Rosinen, kandierte Kirschen, altes Leder, Pfeifentabak, altes Eichengebälk, staubiger Dachboden, geröstete Haselnüsse, feine Rauchnote

TW 181

Single Malt Whisky

2017-2024, 7 Jahre

ex. Ruby Port Cask

381 Flaschen

58,0% vol.



Nase:

reife Kirschen, Waldbeeren, Himbeeren, Walderdbeeren, Honigkaramell, Toffee, Mürbeteigplätzchen mit Kirschmarmelade, Rosinen



Geschmack:

Kirschmarmelade, Himbeeren, Rosinen, Walderdbeeren, Rapshonig, Toffee, Karamell, Lebkuchen, Honigkuchen, feine Gewürze, Holzspäne, würzig

TW 86

Single Malt Whisky

2014-2024, 10 Jahre

ex. Glengoyne Sherry Hogshead

210 Flaschen

56.5% vol.



Nase:

dunkler Sherry, Trockenpflaumen, Schwarzkirschen, dunkle Waldbeeren, etwas Liebstöckel, Weihnachtskuchen, Printen, Waldhonig, Leder, Crème Brûlée



Geschmack:

dunkler Sherry, Schwarzkischen, Blaubeermarmelade, Weihnachtskuchen, Weihnachtsgewürze, Waldhonig, Lebkuchen, Weingummi, Mürbegebäck, Honigbonbons

Zu bekommen sind die Abfüllung auf der Messe (Stand F24) und kurz darauf im Paderborner Warehouseshop, wo man nicht nur das Fasslager bestaunen kann, sondern auch die Gelegenheit hat alle bereits erschienenen Abfüllungen von “The WESTFALIAN” zu verkosten. Das Geschäft ist Donnerstags von 16-19 Uhr sowie Samstags von 11-16 Uhr geöffnet und ist in der Senefelderstraße 7 in Paderborn zu finden.