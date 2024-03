Limburg naht – in gut einem Monat wird das Whisky 2024 Festival in Limburg an der Lahn über die Bühne gehen. Über 200 Aussteller präsentieren auf gut 2300qm ihre Produkte – neben Master Classes wird es diesmal auch wieder ein streng limitiertes Whisky Dinner mit Raritätenverkostung geben, unter dem Motto „German food meets old & rare Whisky„, geleitet von Enrico Gaddoni, Catawiki Whisky Expert. Mehr dazu am Ende der Presseaussendung:

„Whisky 2024 Festival“ in Limburg an der Lahn – das Festival der Sinne

Am 27. & 28.04.2024 wird Limburg an der Lahn wieder zur Whiskyhauptstadt Europas.

Das Festival „Whisky Fair“ rückt Limburg zum mittlerweile 21. Mal in den Fokus des Interesses aller Freunde Schottlands, Irlands und deren Nationalgetränk, dem Whisky. Über 7.000 Probiermöglichkeiten lassen die Veranstaltung zu einer der größten ihrer Art weltweit werden.

Das „Festival der Sinne“

Schottischer Whisky und sein irischer Verwandter Whiskey bilden demnach auch das zentrale Thema des Festivals. Musikalische Events schottischer und irischer Folk-Musiker, Kunst & Buchpräsentationen orientieren sich daran. Vorträge zu vielen Aspekten der Whiskyherstellung und viele

Verkostungsmöglichkeiten qualitativ außergewöhnlicher Erzeugnisse, sogenannte „Masterclass- Tastings“, runden das Angebot ab.

Wieder hoher Besucherandrang erwartet

Eine internationale Palette von über 200 Ausstellern – darunter auch Chocolatiers und Hersteller von Edelbränden und viele mehr – auf einer Fläche von über 2.300 m² wird erneut Liebhaber aus aller Welt nach Limburg locken. Das Interesse ist enorm: Größere Gruppen aus Schweden, Japan, USA, der Schweiz, den Niederlanden, Norwegen, Luxemburg und viele Whiskyliebhaber aus Asien haben ihr Kommen erneut angemeldet. Um dem wieder erwarteten Besucherandrang gerecht zu werden, wird die Ausstellungsfläche wie in den vergangenen Jahren um ein Großraumzelt auf dem Europaplatz in der Fußgängerzone erweitert. In einem weiteren Zelt auf dem Serenadenhof am unteren Eingang der Stadthalle werden wieder Vorträge, Musikdarbietungen und Masterclass-Tastings stattfinden.

Masterclass-Tastings

Der Ticketverkauf für die Masterclass-Tastings startet am Samstag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Zelt auf dem Serenadenhof (Eingang Erdgeschoss)! Danach und am Sonntag werden die Tasting-Tickets am Whisky Fair Stand verkauft.

Informationen aus erster Hand

Nahezu alle etablierten deutschen Branchenvertreter, sowie viele andere Hersteller, Importeure, Reiseveranstalter und Clubs werden vor Ort sein. Repräsentanten schottischer, irischer & sogar japanischer Brennereien haben sich angesagt, um den Besuchern Informationen aus erster Hand zu vermitteln. Dabei gibt es in jeder Hinsicht Vielfältiges, sowohl für den Liebhaber, als auch für den absoluten „Neuling“ zu entdecken.

Exklusives „Cooper´s Choice“-Raritäten-Tasting-Dinner am Samstagabend

Am Abend des 1. Festivaltages findet ein exklusives Raritäten-Tasting-Dinner im Restaurant „Burgkeller“ in der Limburger Altstadt statt. Catawiki Whisky-Experte Enrico Gaddoni präsentiert 6 ausgesuchte Raritäten der Coopers´s Choice Reihe aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Dieses exklusive Top-Event ist auf nur 30 Teilnehmer begrenzt. Informationen & Ticketverfügbarkeit im Vorverkauf per Mail unter tasting@whiskyfair.de

Aktuelle Informationen im Internet

Die Programmübersicht und die Ausstellerliste werden laufend aktualisiert und stehen auf unserer Internetseite www.whiskyfair.de bereit.

Tickets im Vorverkauf ohne Versandkosten und Gebühren

Über die Internetseite www.whiskyfair.de können auch Eintrittskarten zu 15,– Euro pro Stück erworben werden. Da es sich um sogenannte „print at home“-Tickets handelt, fallen keine zusätzlichen Gebühren oder Versandkosten mehr an. Einfach bestellen, ausdrucken und zur Veranstaltung mitbringen.

Geänderte Öffnungszeiten

Öffnungszeiten sind Samstag, 27.04.2024, 11:00 – 19:00 Uhr und Sonntag, 28.04.2024, 11:00 – 18:00 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 15,– Euro inklusive eines Verkostungsglases. Nähere Informationen unter www.whiskyfair.de, per E-Mail an: info@whiskyfair.de

The Whisky Fair Festival Dinner 2024

EVENT TIPP “German food meets old & rare Whisky”

Masterclass-Tasting-Dinner Old & Rare Whisky on Saturday

“The Cooper´s Choice” Cask Strength Selection from the 70s+80s+90s

LINE UP

Rosebank 1992, 6.yo., 59.9% (youngest ever bottled Rosebank to date)

Linkwood 1989, 8y.o., 60%

Scapa 1979, 14y.o., 58.1%

Royal Brackla 1979, 20y.o., 50%

Caol Ila 1981, 13y.o., 63,9%

Port Ellen 1983, 14y.o., 58.1%

YOUR HOST

Enrico Gaddoni, Catawiki Whisky Expert

About Enrico: First job in the whisky industry in 2009, Albannach whisky bar in London.

Since then, Enrico has grown his passion and knowledge for whisky and visited many distilleries around Scotland and Japan.

His true passionate is for old whisky, cask strength from the 1980s, mostly bottled by Italian Independent bottlers.

EVENT INFOS

Das Essen / Food:

Serviert wird Rinderroulade mit Rotkohl, Klößen & Beilagensalat. Dazu hessisches / regionales Fingerfood /

Beef roulade with red cabbage and dumplings, side salad and Hessian/regional finger food.

Date / Wann:

Saturday / Samstag, April 27th 2024 Zeit/Time: 8pm

Language: English (Moderation in Englisch)

Room/Wo:

Gewölbekeller Restaurant “Burgkeller”, Limburger Altstadt / cellar of restaurant “Burgkeller” in the Limburg old town part.

Price / Preis: 150,00 EUR p.P.

inklusive 6 Raritäten-Whiskies der Coopers Choice Reihe & Abendessen including 6 rare Whiskies from the

Cooper´s Choice range & Dinner-Food (2cl)

WICHTIG / IMPORTANT

Veranstaltung ist begrenzt auf 30 Personen / Tickets.

Limited to 30 seats only.

First come first serve

Ab sofort buchbar per Mail an / Pre-booking by mail to tasting@whiskyfair.de