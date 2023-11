Malts of Scotland mit neuem Weihnachts-Batch

Malts of Scotland, der unabhängige Abfüller aus dem westfälischen Paderborn, wird zu Weihnachten neue Bottlings veröffentlichen. Das Weihnachts-Batch wird ab dem 23.11.2023 im Warehouseshop in Paderborn erhältlich sein, kurze Zeit späer werden die Abfüllungen dann die Händler erreichen.

Welche Abfullungen dies sein werden, können sie in der Info erfahren, die wir von Malts of Scotland erhalten haben:

Das Weihnachts-Batch vom Malts of Scotland

Zu Weihnachten bringen wir den Geschmack von Printen, Lebkuchen und Bratäpfeln ins Glas. Die neuen Abfüllungen gibt es ab dem 23.11.2023 im Warehouseshop in Paderborn und kurze Zeit später bei unseren Händlern.

Warehouse Diamond

Am 23.11. enthüllen wir einen wahren Schatz, den „Warehouse Diamond“. Dieser herausragende Diamant unter unseren Abfüllungen spiegelt die außergewöhnliche Handwerkskunst eines besonderen Fasses wieder, das versteckt in den Tiefen unseres Lagers schlummerte. Ein kostbarer Fund, der Kenner und Entdecker gleichermaßen faszinieren wird.

ABERFELDY – 40y

Cask No. MoS 23021

refill Bourbon Hogshead

47.2% – 126 Bottles



Nase: Mirabellen, Aprikosen, reife Stachelbeeren, getrocknete Apfelringe, etwas Honig, Haferkekse

Geschmack: feine Würzigkeit, Aprikosen, reife Stachelbeeren, Alpenwiesenheu, Haferkekse, Trockenobst, altes Eichenholz

Dark Side of Islay

An den schroffen Klippen am Rande der Insel Islay erheben sich majestätische Drachen über versteckte Höhlen und geheimnisvolle Schätze. Die „Dark Side of Islay“ – eine Serie von legendären Abfüllungen – erzählt von diesen sagenumwobenen Kreaturen.

SEAGRAVE – 20y

Cask No. MoS 23036

Islay Blended Malt Scotch Whisky

54.2% – 909 Bottles



Nase: süßliche Räucheraromen, Waldbeeren, Brombeermarmelade, Johannisbeeren, Schwarzkirschen, Trockenpflaumen, etwas Zimt, Kardamon, Rotweincreme

Geschmack: erdiger Rauch, dunkle Früchte, Brombeeren, Pflaumenmus, Trauben in Schokolade, Kirschkompott, Zimtstangen, Rotweinmus, Tabak und Muskatnuss

Christmas Party – Part III

Zu Weihnachten überraschen wir euch jedes Jahr mit etwas Neuem. Diese Abfüllung ist bereits die dritte in dieser festlichen Reihe. Auf dem Etikett seht ihr eine Weihnachtsparty, bei der Megan Fox und Bärtram dazugekommen sind.

BLAIR ATHOL – 12y

Cask No. MoS 23027

Sherry Hogshead

2011 – 2023

56.5% – 291 Bottles



Nase: kandierte Kirschen, reife Mandarinen, Orangenschale, Sultaninen, Weihnachtskuchen, Printen, Dominosteine Vollmilch, Lebkuchen, Spritzgebäck und Bratapfel

Geschmack: Kirschmarmalde, Lebkuchen, geröstete Mandeln, Bratapfel, Traube-Nuss-Schokolade, Mirabellen, Mürbegebäck, Printen, Tabak, altes Leder und Holz

Weitere neue Abfüllungen

DALMORE – 27y

RARE CASKS

Cask No. MoS 23007

1996 – 2023

Bourbon Hogshead

46.3% – 227 Bottles



Nase: reife Stachelbeeren, getrocknete Apfelringe, Aprikosen, Toffee, Karamell, getrocknete Datteln, Vanillekipferl und Butterkekse

Geschmack: Haferkekse, Karamelltoffee, Honig, getrocknete Apfelringe, feine Holznoten, Vanillestangen, Stachelbeeren, Aprikosen und etwas Marillenkompott

CRAGGANMORE – 34y

RARE CASKS

Cask No. MoS 23003

1989 – 2023

Sherry Hogshead

45.8% – 120 Bottles



Nase: Kirschkompott, Rumrosinen, Trockenpflaumen, Trauben-Nuss-Schokolade, Waldhonig, feine Weihnachtsgewürze, Blaubeermuffins, Schwarzwälder Kirschtorte und etwas Zimt

Geschmack: Pflaumenmus mit Zimt, Honig, Weihnachtskuchen, süße Schwarzkirschen, Rumrosinen, Printen, Brombeergelee, Tabak und altes Leder

CAOL ILA – 12y

ID RANGE

Cask No. MoS 23016

2011 – 2023

Bourbon Hogshead

47.5% – 333 Bottles



Nase: feiner süßer Rauch, Karamell, Vanillecreme, Toffee und helle Früchte

Geschmack: süßer Rauch, Toffee, Honigbonbons, Karamellcreme, Vanillepudding, Spritzgebäck, Holzspäne, Getreideriegel

GLEN MORAY – 16y

Cask No. MoS 23013

2007 – 2023

Bourbon Barrel

51.7% – 207 Bottles



Nase: Karamellcreme, Apfeltaschen, Rapshonig, Vanillepudding, Bienenstich, Crème Brûlée und Butterkuchen

Geschmack: Vanillekipferl, Apfelmus, Butterkuchen, Karamelltoffee, leicht grasig, Getreideriegel

BENRINNES – 15y

Cask No. MoS 23028

2008 – 2023

Sherry Hogshead

56.4% – 278 Bottles



Nase: Trockenpflaumen, Brombeeren, geröstete Haselnüsse, Pfeifentabak, alter Sherry, Holundergelee

Geschmack: würzig, Kirschgelee, Trockenpflaumen, geröstete Nüsse, Tabak und Leder sowie Pflaumenmus

TULLAHOMA – 12y

TENNESSE BOURBON WHISKEY

Cask No. MoS 23032

2011 – 2023

new american oak Barrel

57.6% – 151 Bottles



Nase: Pfefferminztee, intensive Gewürznoten, Zimtstangen, schwerer Tabak, Leder, Karamelltoffe, Vanillecreme und Zimtstangen

Geschmack: würzig, Toffee, Karamellcreme, Zimtstangen, Vanille, Tabak, Leder und intensive Holznoten