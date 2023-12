Whisky im Bild: 37 Aufnahmen der Destillerie Royal Lochnagar

Jochen Wied von Joe’s Tastings hat uns von seinen Schottlandreisen wieder jede Menge Bildersets mitgebracht und zur Verfügung gestellt. Wir werden sie mit Ihnen über den Jahreswechsel, wenn die News spärlicher werden, teilen.

Unsere Photo-Reise setzen wir in den Highlands bei der Destillerie Royal Lochnagar in Ballater, Aberdeenshire, fort. Sie wurde 1845 von John Begg gegründet und steht zur Zeit im Besitz von Diageo. Erst unlängst hat sie die Balmoral The King’s Birthday Edition 45yo veröffentlicht, zum Geburtstag von King Charles III. – wir berichteten hier.

Royal Lochnagar von innen und außen können Sie in unserer Galerie sehen – wir wünschen viel Vergnügen damit.

Alle Bilder Copyright Jochen Wied