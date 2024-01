Whisky im Bild: 28 Außenaufnahmen von Glenfiddich und Kininvie

zum letzten Mal in der Zeit zwischen den Feiertagen sind wir mit Jochen Wied von Joe’s Tastings durch Schottland unterwegs. In den Tagen, wenn die News nur spärlich bei uns in der Redaktion eintreffen, bleibt Zeit und Muße für An- und Einsichten.

Diesmal geht es zu Glenfiddich und der auf dem Gelände gelegenen Brennerei Kininvie. Beide stehen im Besitz der Grant-Familie, Glenfiddich wurde 1888 gegründet, Kininvie erst 1990 gebaut. Mit 10 Millionen Litern Produktionsvolumen zählt Glenfiddich zu den Giganten in Schottland, was die Malt Whisky Produktion betrifft (Grain Distilleries produzieren dank kontinuierlicher Destillation ungleich mehr), Kininvie ist nur halb so groß, mit 4,8 Millionen Litern, die aber fast zur Gänze in die Blend-Produktion gehen, aber dennoch kein David unter Goliaths.

Von beiden Destillerien zeigen wir Ihnen heute mit Jochen Wied Außenaufnahmen, die letzten drei der 28 Bilder zeigen die nicht öffentlich zugängliche Destillerie Kininvie – wir wünschen viel Vergnügen damit!

Alle Bilder Copyright Jochen Wied