Die Wiederbelebung der Destillerie Coleburn schreitet voran – 2025 soll wieder Whisky produziert werden

Im Jahr 2016 haben wir über Pläne berichtet, die 1985 geschlossene Destillerie Coleburn wiederzubeleben, im Rahmen eines Projekts, das das Gelände zum Whisky-Erlebniszentrum ausbauen soll. 2017 konnten wir darüber berichten, dass eine Baugenehmigung knapp vor der Erteilung stehen könnte. Und dann wurde es still um das Projekt.

Nun aber gibt es, dank eines Artikels in Press & Journal, wieder Neues zu berichten: Dale und Mark Winchester haben den Gedanken, das Areal mit einem 5 Stern Hotel, einem Spa und weiteren Attraktionen auszustatten und Coleburn wieder funktionsfähig zu machen, stetig, aber leise weiterverfolgt. Man sammelt Geld für das Projekt, das man ohne Fremdunterstützung durchziehen will, zum Beispiel durch Vermietung der Lagerhallen der Destillerie an unabhängige Abfüller (Murray McDavid) oder Abfüllservices sowie durch eigene Fässer.

Laut den Brüdern hätte man den Komplex bereits mehrmals verkaufen können, aber will das nicht tun, sondern den Plan, den amn schon 2016 hatte, Zug um Zug umsetzen. Beginnen will man mit einem Bistro mit 60 Plätzen, das in einem bislang ungenutzen Schweinestall am Gelände eingerichtet werden soll. Geplantes Datum der Eröffnung: Sommer 2024.

Das Gebäude mit dem Pagodendach der Destillerie wird im Verlauf von 2024 zu einem dreistöckigen Penthaus ausgebaut. Zudem wird man neue Lagerhäuser bauen und die eigene Whiskymarke auf den Markt bringen. Und, das überrascht ein wenig wegen des ambitionierten Zeitplans: 2025 soll Coleburn wieder Whisky produzieren.

Auch die Pläne für das Hotel, wenn auch etwas abgeändert, werden weiter verfolgt. Nun soll es auch Lodges am Gelände geben – und vom achtstöckigen Bau ist man abgerückt und will sich jetzt an die bestehenden Gebäude anpassen.

