Neu: Glenfiddich Gran Reserva 21yo Lunar New Year 2024 Limited Editon

Eine besondere Abfüllung für einen besonderen Anlass: Zum chinesischen Mond-Neujahr 2024 bringt die Destillerie Glenfiddich eine Sonderausgabe des Glenfiddich Gran Reserva 21yo auf den Markt. Die Glenfiddich Gran Reserva 21yo Lunar New Year 2024 Limited Editon wurde vom multidisziplinären Künstler Raku Inoue gestaltet, der den Glenfiddich-Hirsch mit dem Drachen vereint. Die aufwendig gestaltete Sonderausgabe ist in kleinen Stückzahlen auch in unseren Ländern erhältlich.

Hier die wichtigsten Infos dazu, vom österreichischen Importeur Top Spirit/Schlumberger:

Glenfiddich Gran Reserva 21yo Lunar New Year 2024 Limited Editon

Das chinesische Neujahrsfest wurde von Glenfiddich mit der Herstellung einer limitierten Edition des Glenfiddich Chinese New Year 21 Year Old Single Malt geehrt.

Bei diesem Glenfiddich trifft schottische Tradition auf karibische Lebensfreude. Der Glenfiddich reift in Rumfässern und zeigt eine schöne Verbindung von Whisky und Rum-Noten. Zuvor 21 Jahre lang in Eichenfässern gereifte Malt Whiskys werden nochmals für ungefähr sechs Monate in Fässern gelagert, in denen sich zuvor Rum befunden hatte.

„EIN GESCHENK FÜR BLÜHENDE ZUKUNFT“

Nach 60 Jahren des Ruhezustands ist der Holzdrache endlich bereit, zu neuem Leben zu erwachen und zum chinesischen Neujahrsfest 2024 die Natur zurückzuerobern.

Als ein glücksverheißendes Symbol für Stärke und Energie sind Holzdrachen geborene Anführer, deren Geist an unsere Verbraucher erinnert. Als ein Element der Erde verkörpern Drachen auch Wachstum und das Erblühen neuen Lebens.

Als Hommage an diese beeindruckenden Kreaturen wird in diesem Jahr unser Glenfiddich-Hirsch die Form eines Holzdrachen annehmen – aus den Blättern des Waldes emporsteigend, um eine glücksverheißende Zukunft voller Blüte zu symbolisieren.

„DIE IDEE ZUM LEBEN ERWECKEN“

Dieses chinesische Neujahr sehen wir unsere limitierte Edition auf eine Reise ins Freie gehen, unterstützt von dem multidisziplinären Künstler Raku Inoue.

Mit Sitz in Kanada führte Raku’s künstlerische Reise zur Meisterschaft in Zeichnen, Handwerkskunst und Fotografie. Sein Verständnis von Bildkomposition hat in letzter Zeit seine Liebe zur Arbeit mit organischen Materialien – einschließlich Blumen, Blättern und zahlreichen Pflanzenarten – entwickelt, wofür er internationale Anerkennung erhält.

In diesem Jahr haben wir Raku’s charakteristischen Stil herangezogen, um unsere Edition zum Leben zu erwecken, indem wir unseren ikonischen Glenfiddich-Hirsch mit dem prächtigen Holzdrachen durch seine meisterhafte Linse vereinen. Geformt und gefertigt aus den besonderen Elementen der Natur, laden wir Sie ein, mit uns die Essenz von Glenfiddich zu feiern – mit einer Edition, die die größten Geschenke der Natur ehrt.

Tasting Notes:

Farbe: Gold.

Geruch: Komplex, süßer Honig, Brioche, Butterkekse, frische Äpfel und Zitrusfrüchte.

Geschmack: Vollmundig, seidig, süße Früchte, Karamell, Eichennoten und Vanillepudding.

Abgang: Lang anhaltend, fruchtig und würzig.

In Österreich ist der Glenfiddich Gran Reserva 21yo Lunar New Year 2024 Limited Editon unter anderem bei Trinklusiv.at erhältlich