Neu: Der ‚Whisk(e)y Atlas Europe 2023‘ des Alba-Collection Verlags

1084 aktive Destillerien in 35 europäischen Ländern, dazu 35 Regionalkarten und vieles vieles mehr: Der aktuelle Whisk(e)y Atlas Europe 2023 des Alba-Collection Verlags enthält jede Menge Details und Wissen zu den Whisk(e)y-Brennereinen in ganz Europa. Erhältlich ist der Whisk(e)y Atlas Europe 2023 im Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag (www.alba-collection.com/atlas-europa), mehr Infos zu diesem Nachschlagewerk finden Sie in der Presseinfo, die wir vom Verlag erhalten haben:

Vom Traditionsbetrieb bis zur Brewstillery – mit dem Whisk(e)y Atlas durch Europa

Hamburg, 14. August 2023: Vor gut einem Jahr erschien der „Whisk(e)y Atlas Europe 2022“ zum ersten mal. Die Nachfrage beim Whisk(e)y ist nach wie vor ungebremst. In einen Jahr sind 114 Whisk(e)y Destillerien hinzu gekommen, sozusagen ca. alle drei Tage kam eine weitere Destillerie hinzu. Diese Entwicklung wurde im Nachfolger „Whisk(e)y Atlas Europe 2023“ berücksichtigt. Im 23er Atlas sind 1084 aktive Destillerien in 35 europäischen Ländern enthalten. Whisk(e)y-Liebhaber finden so nicht nur Wissenswertes rund um ihr Lieblingsgetränk, sondern auch zahlreiche regionale und geschmackvolle Inspirationen für Reisen in die Welt des Whisk(e)ys.

Ob bei Traditionsliebhabern oder trendbewussten Genießern – Whisk(e)y ist ein echter Dauerbrenner. Längst wird er nicht mehr nur in den alteingesessenen Destillerien in Schottland und Irland produziert. In den vergangenen Jahren sind in ganz Europa neue Destillerien entstanden, die die Whisk(e)y-Landschaft vielfältiger und spannender machen. Die Vorlieben haben sich weg von industriell gefertigten Massenspirituosen hin zu hochwertigen Produkten mit echter Herkunft verschoben. Neben handwerklichen Ansprüchen wächst auch das Interesse an einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Produktion.

Gemäß dem Sprichwort „Bier ist ein unfertiger Whisky“ haben sich in der jüngeren Vergangenheit zudem zahlreiche „Brewstillerys“ entwickelt, eine Kombination aus Brauerei und Destillerie unter einem Dach, die neben den klassischen Destillerien ebenfalls im Whisk(e)y Atlas Europe 2023 verzeichnet sind. Oftmals verbunden mit einem gastronomischen Angebot, sind sie beliebtes Ziel für Whisk(e)y-Freunde und machen die Verkostung vor Ort zu einem rundum Erlebnis.

Die Wurzeln des Whisk(e)ys: Schottland und Irland

Schottland und Irland sind nach wie vor die wichtigsten und, gemessen am Produktionsvolumen, die größten Whisk(e)y Produzenten in Europa. Beiden Ländern ist daher der Schwerpunkt im vorderen Teil des Atlas‘ gewidmet.

Schottland verfügt derzeit über die größte Anzahl von lagernden Whisk(e)y Fässern in der Welt (verschiedene Quellen schätzen zwischen 32 und 36 Millionen Fässer in den schottischen Warehouses). Alle Standorte der großen Mälzereien, Küfereien, zentralen Warehouses (Bond) und Abfüllanlagen in Schottland sind im Whisk(e)y Atlas verzeichnet. Für noch mehr Detailwissen zeigt der Atlas, welche schottischen Destillerien zum Teil noch selbst mälzen.

Regionalkarten und Distillery Finder

35 Regionalkarten, ein Stadtplan von Campbeltown (in der Vergangenheit mit über 30 lokalen Destillerien die Whisky-Hauptstadt der Welt), sechs Übersichtskarten und zwei Grafiken helfen bei der Orientierung und machen die Erfolgsgeschichte des Whisk(e)ys in ganz Europa visuell sichtbar.

Neben den aktiven Destillerien zeigt der Atlas rund 90 Whisk(e)y Destillerien, die geplant oder im Bau sind sowie circa 800 bereits geschlossene Betriebe.

Alle Einträge sind alphabetisch nach Land und Region geordnet.

Der „Distillery Finder“ am Ende des Buches ist in sieben Regionen unterteilt und hilft bei der Suche nach einer bestimmten Destillerie, einem Markennamen oder nach den Destillerien eines Konzerns. Zu jeder Destillerie sind Standort, Jahr der Eröffnung, Jahr der Schließung, Firmenname, Internetadresse sowie die Art des dort hergestellten Whisk(e)ys angegeben.

Orginaltitel: Whisk(e)y Atlas Europe 2023

Verlag: Alba-Collection Verlag

Erscheinungstermin: 31. Juli 2023

Auflage: 1. Auflage (07/2023)

Sprache: Englisch

Seiten: 124

Format: Hardcover (30 x 21,5 cm)

ISBN: 978-3-944148-78-6

Preis: 44 €

Erhältlich im Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag (www.alba-collection.com/atlas-europa)