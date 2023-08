Neu bei der Langatun Distillery: Umiki Ocean Fused Whisky

Aus Japan und exklusiv für Deutschland: Die Langatun Distillery hat den Umiki Ocean Fused Whisky in ihr Portfolio aufgenommen. Meh zu diesem japanischem Whisky finden Sie in den folgenden Infos, die wir von der Langatun Distillery erhalren haben:

Exklusiv für Deutschland hat die Langatun Distillery einen Japanischen Whisky ins Portfolio bekommen: Umiki Ocean Fused Whisky 0,5l 46%

Der Ozean ist als Quelle des Lebens bekannt, die immergrüne Kiefer als Symbol des Lebens in Japan mit ihrer Widerstandsfähigkeit gegen raue Bedingungen (Meersalzsprühnebel und Wind). Matsu – die Kiefer – wird an den Küsten gepflanzt, um vor Meereserosion und Tsunamis zu schützen, und hat einen besonderen Platz im Herzen der japanischen Kultur. Zu Ehren des lebensspendenden Ozeans und der langlebigen Kiefer, die die Küsten Japans ziert, haben wir gefiltertes entsalztes Meerwasser aus den Tiefen des Pazifischen Ozeans mit japanischen ozeanseitigen destillierten Malt-Whiskys und Grain-Whiskys vermählt, nachdem wir unsere Kuration in japanischen Kiefernfässern beendet hatten! Dieses einzigartige Herstellungsverfahren gab unserem Whisky seinen Namen UMIKI……, wobei UMI auf Japanisch OZEAN und KI Baum bedeutet.

Die einzigartige Produktionstechnik von Umiki Whisky verleiht unserem Whisky eine Meeresbrise in der Nase und eine beruhigende Frische im Abgang. Unser Design ist inspiriert vom Wasser und den gealterten Linien der Bäume. Wir verschmelzen diese visuellen Elemente zu unserem Ocean Fused Whisky UMIKI.

Langatun Distillery AG

Eyhalde 10

CH-4912 Aarwangen

www.langatun.ch