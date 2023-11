Hochprozentiges & Rauchiges zu Weihnachten: Neues aus der Langatun Distillery

Drei neue Whiskys der Langatun Distillery in der Schweiz können wir heute für Sie ankündigen – und ein First: Der erste Blend in der LongValley Collection, in der Leute von Langatun als unabhängiger Abfüller agieren.

Mehr zu den insgesamt vier Bottlings, die in Kürze im Fachhandel verfügbar sein sollten, hier nachfolgend:

Hochprozentiges & Rauchiges zu Weihnachten

Die Langatun Distillery hat zum Jahresende nochmal ganz besondere Abfüllungen gebottelt:

Langatun Hell Fire No. 2

Der Nachfolger des ersten legendären Hell Fire von 2016. Diesmal in 2 verschiedenen Sherry Fässern gefinished und mit satten 79% abgefüllt!

Cask No. 666 mit 440 Flaschen

Der richtige Tropfen für kalte Winter Abende.

Langatun Cask Proof Distillery Edition Batch 1

Das erste Batch unserer neuen CP Distillery Edition reifte in einem Nero dÀvola Fass (Sizilien/Süditalien) und wurde mit 61,9% abgefüllt.

Cask No. 317 limitiert auf 140 Flaschen.

Ein herrlicher Tropfen, bei dem die Fasstärke perfekt zu dem Aroma des Nero dÀvola passt.

Langatun Single Cask Cardeira Cask Matured!

Langatuns neue Single Cask Abfüllung reifte komplett in einem Fass der Herdade da Cardeira (Südportugal) und wurde mit den üblichen 49,12% abgefüllt (Postleitzahl der Distillery).

Cask No. 323 mit 555 Flaschen.

Typischer Langatun Whisky der sich hervorragend mit dem Aroma von Weinfässern vermählt – sehr aromatisch!

LongValley Selection Peated Master Blend 2023

Hier kreierten wir aus Highland und Islay Whiskys unseren ersten Blend dessen 387 Flaschen mit 47,5% abgefüllt wurden.

Der Peated Master Blend kann seinen hohen Anteil an Islay Whisky nicht verleugnen und ist ein Muss für Fans rauchiger Whiskys.