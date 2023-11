Ein Gruß aus der Vergangenheit: Serge verkostet Littlemill

Als Littlemill noch produzierte (das war bis 1992), besaß sie, was die Qualität der Whiskys von dort betraf, keinen besonders guten Ruf. Der klassische Littlemill 8yo war für viele am Rand der Trinkbarkeit, so wie andere junge Littlemills. Bei den länger gereiften Abfüllungen von dort sah das schon anders aus, aber die waren damals nicht einfach zu bekommen.

Als die Destillerie in den Lowlands schloss, danach abbrannte und 2004 komplett abgetragen wurde, änderte sich das. Der verbliebene Fassbestand konnte sozusagen durchreifen, und nach der Jahrtausendwende fand man bei Unabhängigen immer mehr durchaus schöne und komplexe Abfüllungen, die damals noch zu vernünftigen Preisen verkauft wurden. Heute sind Littlemill-Bottlings Raritäten, in den letzten Jahren lassen sich die jährlich noch erscheinenden Abfüllungen an den Fingern abzählen. Und die Preise… naja. Die letzte der heute von Serge verkosteten Abfüllungen, die übrigens als eine von vier bislang in 2023 erschienen ist, ist kaum unter 1000 Euro zu finden.

Dafür aber wird sie auch ausgezeichnet bewertet, wie auch die zweite „neuere“ Abfüllung. Der junge Littlemill von Signatory 2002 erhält gerade einmal 40 Punkte, vor allem wegen seinem Geschmack am Gaumen: Lemon Schweppes, Pappkarton, Plastilin und verbranntes Plastik – er muss tatsächlich ein besonderes Erlebnis gewesen sein.

Hier also, nach dieser ungewöhnlich langen Einleitung, unsere Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Littlemill 12 yo 1990/2002 (43%, Signatory Vintage, cask #2964, 436 bottles) 40 Littlemill 23 yo 1992/2015 (57%, Berry Bros. & Rudd, for Charles Hofer Switzerland, cask #506) 90 Littlemill 30 yo 1989/2023 (53.1%, La Maison du Whisky, Artist, Spirits Shop Selection, New Vibrations, hogshead, cask #29, 238 bottles) 91

Die Reste von Littlemill sind ebenfalls bereits Vergangenheit…