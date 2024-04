Serge verkostet: Hervorragende Lowlander

Einem, sowohl die Reifezeit wie auch das Erscheinungsdatum betreffend, alten Littlemill des unabhängigen Abfüller Silver Seal stellt Serge Valentin heute zwei weitere Indie-Lowlander zur Seite. The Single Malts of Scotland umgeht die Nennung der Herkunfts-Brennerei für ihren 13 Jahre alten Whisky, indem eine Zeichnung der Glenkinchie Distillery abgebildet wird. Von der A Few Barrels Company findet ein 25-jähriger Auchentoshan seinen Platz in der Verkostung. Und wie eigentlich recht oft wissen die unabhängigen Abfüller die Qualitäten einer Brennerei aufzuzeigen:

Abfüllung Punkte

Littlemill 23 yo 1990/2013 (54.8%, Silver Seal, cask #33, 10 magnums, 150cl) 90 A Lowland Distillery 13 yo 2009/2022 (57.2%, The Single Malts of Scotland, hogshead, cask #303994, 251 bottles) 86 Auchentoshan 25 yo 1998/2023 (54.3%, A Few Barrels Company, Uniqueness of the Cask, bourbon barrel, cask #100976, 119 bottles) 89

Die Destillerie Auchentoshan. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings