Serge verkostet: Zwei aus Auchentoshan

Ein neulich erschienener Auchentoshan 12yo aus der Brennerei und ein 31 Jahre alter unabhängig abgefüllter Auchentoshan – das sind die beiden Vertreter der Lowland-Brennerei, die heute bei Serge verkostet werden. Der Ältere – fast ist man geneigt zu sagen: naturgemäß – die Nase vorne, aber auch der Standard aus der Destillerie hat eine gute Punktezahl verdient, meint Serge. Und er meint auch, dass man in der Destillerie in den letzten Jahren gute Fortschritte gemacht habe, was die Qualität der Abfüllungen betrifft.

Hier unsere kurze Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Auchentoshan 12 yo ‚Delicate and Layered‘ (40%, OB, +/-2023) 84 Auchentoshan 31 yo 1991/2023 (53.6%, Whisky Sponge, 2nd fill barrel, 179 bottles) 91

Die Destillerie Auchentoshan. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings