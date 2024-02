Die Clonakilty Distillery in West Cork erweitert ihr Portfolio um einen Blend mit eigenem Clonakilty Pot Still Whiskey. Die neue Abfüllung, der Clonakilty Galley Head Blended Whiskey, besticht dabei laut Importeur irish-whiskeys.de durch ihren sanften Charakter, der auch durch die milde Alkoholstärke von 40% vol. unterstützt wird.

Der neue Clonakilty Galley Head Blended Whiskey ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel und im Webshop des Importeurs erhältlich.

Hier alle Infos zu ihm:

Leuchtturmprojekt: Clonakilty Distillery ergänzt Galley Head Series um Blend mit eigenem Clonakilty Pot Still

Inspiriert von den schroffen Klippen und dem historischen Leuchtturm der Galley-Head-Landzunge, erweitert die Clonakilty Distillery jetzt ihren Galley Head Serie. Hinzu kommt neu der Clonakilty Galley Head Irish Whiskey. Dabei handelt es sich um einen Blended Whiskey, der neben seinem sourced Grain-Anteil auch Clonakilty Single Pot Still Whiskey beinhaltet. Whiskey, der erstmals aus den eigenen Pot-Still-Brennblasen stammt.

Clonakilty Galley Head Irish Whiskey: Tropische Noten mit viel Pot-Still-Charakter

Clonakilty Galley Head Irish Whiskey besteht aus Grain Whiskey und Clonakilty Single Pot Still Whiskey, die ursprünglich in Ex-Bourbonfässern reiften. Anschließend erhielt der Blend ein Finish in Ex-Rhum Agricole Casks. Dabei gaben diese hochwertigen Rumfässer dem Geschmacksprofil den finalen Schliff. Deshalb finden sich neben typischen Bourbonfassaromen wie Vanille und Honig auch tropische Noten wieder. Zudem kommt dier bekömmliche Pot-Still-Charakter des in Clonakilty gebrannten Destillats zum Vorschein.

“Der Clonakilty Distillery ist es gelungen, ihren eigenen Single Pot Still Whiskey ausgezeichnet in den Blend einzubinden und durch eine gute Fassauswahl zu unterstreichen”,

kommentiert Mareike Spitzer von Importeur Irish-Whiskeys.de den neuen Clonakilty Galley Head Irish Whiskey.

“Dazu passt der milde Alkoholcharakter mit 40 Prozent wunderbar.”

Vol.%: 40%

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: tropische Früchte, Vanille, etwas Süße

Geschmack: Apple Crumble, Honig, Nelke, tropische Fruchtnoten

Nachklang: würziges Finish mit Zitrusnoten



UVP: 32,90 € – erhältlich hier

Galley Head: Heimat der Clonakilty Whiskies

Benannt ist der Clonakilty Galley Head Single Malt nach dem Galley Head, einer Landzunge außerhalb der Stadt Clonakilty in West Cork. Dort, wo der Atlantik unnachgiebig gegen die Küste branded, thront mit dem Galley Head Lighthouse seit 1875 ein Leuchtturm über den Wellen. Auf diesem Vorland befinden sich nicht nur die eigenen Gerstenfelder der Clonakilty Distillery sondern auch ihr Warehouse.

In diesem maritimen Atlantikklima lagern die Whiskeys der Brennerei, die seit 2019 Whiskey und Gin produziert. Der Clonakilty Galley Head Irish Whiskey ist nach dem Clonakilty Port Cask Finish und Clonakilty Double Oak Cask Finish der dritte Blend der Brennerei, in dem sie bereits selbst destillierter Single Pot Still Whiskey verwenden. Das erste reine Clonakilty Single Pot Still Release ist ebenfalls für dieses Jahr angekündigt.