Die Schweizer Langatun Distillery stellt in ihrer heutigen Info drei neue Abfüllungen vor:

Innerhalb der Reihe Vintage Reserve erscheint ein Single Grain Whisky der Brennerei mit einer Reifezeit von 12 Jahren, inklusive Nachreifung in einem First Fill PX Sherryfass. Und aus der Brennerei-eigenen Long Valley Selection kommen zwei Abfüllungen: ein Mystery Islay Malt mit PX-Finish sowie ein Macduff mit einem 1st Fill Oloroso Finish. Hier alle Infos, die wir von der erhalten haben:

Neu von der Langatun Distillery: Langatun12 yo Vintage Reserve und zwei aus der LongValley Selection

Langatun

12y Vintage Reserve

Single Grain Whisky

49.12% – 50cl

Langatun Vintage Reserve bedeutet, dass es sich um Einzelfassabfüllungen der ersten Stunde handelt und weit über 10 Jahre im Fass reifen durfte. Diese Spezialabfüllung ist eine der speziellsten, die es bei der Langatun je gab. Am 28.01.2011 führte Hans Baumberger ein Experiment durch. Normalerweise wird in der Langatun gemälzte Gerste oder selten mal Roggen oder Mais verwendet – aber nicht an diesem Tag. Hier entstand der erste und einzige Single Grain Whisky der Langatun Distillery. Nach gut 12 Jahren im Fass #155 entschied man sich dann, diesen edlen Tropfen noch in einem First Fill PX Sherryfass nachzureifen, um ihm noch differenzierte Noten zu verleihen. Ein ganz besonders interessanter, feiner Tropfen wurde das Ergebniss.

Abgefüllt wurde er dann am 27.03.2023, wobei es gerade einmal 345 Flaschen ergab.

Farbe: rotbraun

Aroma: Intensiv und vielschichtig mit Aromen von Vanille, Kakao, Waldhonig, Zimt, Birnenbrot, Bündner Torte, Quitten

Geschmack: leicht getreidig, sehr würzig und erdig mit Aromen von gerösteten Walnüssen, Dörrfeigen, schwarzer Pfeffer und Oatmeal mit Honig

Nachklang: mittellang, trocken, erdig, stark holzig mit Aromen von Heu, schwarzem Pfeffer und etwas Leder

LongValley Selection

Macduff

1st Fill Oloroso Finish

12y. – 50 %

Ein Macduff, der duch sein langes Finish in einem frischen Oloroso Fass, ein MUSS für jeden Sherry Fan ist!

LongValley Selection

Mystery Islay

PX Finish

45,7 %

Hier handelt es sich quasi um ein „Recasking“.

Wir haben den gebottelten Bestand einen NAS Islay Whisky aufgekauft.

Als uns der Inhalt nicht wirklich überzeugte, legten wir ihn nochmal in ein Pedro Ximenez Fass.

Das Ergebniss: nur so viel, auf dem Whiskyschiff Luzern war er einer der Highlights!