Neues aus der Schweiz: Die Destillerie Langatun, deutschen Whiskyfreunden nicht nur durch ihre eigenen Whiskys, sondern auch als unabhängiger Abfüller LongValley bekannt, verstärkt das Team mit dem deutschen Brennmeister Stefan Beck, der zuvor in Wismar an der Ostsee gearbeitet hat.

Was es über ihn und die Brennerei zu sagen gibt, finden Sie in der nachfolgenden Info, die wir von Langatun erhalten haben. Wir wünschen Stefan Beck jedenfalls viel Freude und Erfolg an seinem neuen Arbeitsplatz!

Langatun mit Stefan Beck als neuem Brennmeister im Team der Brennmeisterin Nicole Zimmerli

Die Langatun Distillery, die schweizer Whiskybrennerei, hat einen neuen Brennmeister. Stefan Beck, der aus Deutschland stammt und zuvor bei Hinricus Noyte’s Spirituosen in Wismar an der Ostsee gearbeitet hat, verstärkt nun das Team der Brennmeisterin Nicole Zimmerli.

Nicole ist bereits seit vielen Jahren in der Produktion bei Langatun tätig und hat kürzlich die Position der Produktionsleiterin übernommen. Das Zusammenspiel von Nicole und Stefan funktioniert hervorragend und unterstreicht die Bedeutung von Teamwork bei Langatun.

Stefan Beck bringt eine Fülle von Erfahrungen in der Produktion von fermentierten und distillierten Genussmitteln mit. Seine Expertise im Bereich der Spirituosenherstellung und -veredelung ist von unschätzbarem Wert für die Langatun Distillery. Stefan wird eng mit Nicole und dem Rest des Teams zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die höchsten Qualitätsstandards eingehalten werden.

„Wir freuen uns sehr, Stefan Beck in unserem Team begrüßen zu dürfen“,

sagte Nicole Zimmerli, Produktionsleiterin bei Langatun.

„Seine umfangreiche Erfahrung und sein Fachwissen sind eine große Bereicherung für unser Unternehmen. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten und weiterhin erstklassige Spirituosen, schwergewichtig natürlich Whisky, herzustellen.“

Die Langatun Distillery ist stolz auf ihre Schweizer Wurzeln und hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der Branche gemacht. Das Unternehmen hat sich der Herstellung von erstklassigem Whisky verschrieben und setzt dabei auf traditionelle Produktionsmethoden und die Verwendung von qualitativ hochwertigen Zutaten. Nebst Whisky werden hier unter anderem auch Gin, Vodka, Rum und Liköre hergestellt. Die Spezialität des Hauses ist und bleibt aber Whisky, welcher vorwiegend in Weinfässern gelagert wird.

Mit der Verpflichtung von Stefan Beck als neuen Brennmeister ist Langatun auf einem guten Weg, seine Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Das Unternehmen ist bestrebt, weiterhin erstklassige Spirituosen zu produzieren und sich als eine der führenden Brennereien in der Schweiz zu etablieren.