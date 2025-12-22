Neu bei Kirsch Import: Duncan Taylor Single Casks, Langatun und Morlach 15 yo

Frohe Weihnachten wünscht das Team von Kirsch Import!

Und stellt uns kurz vor den Feiertagen auch in dieser Woche die Neuheiten in ihrem Whisky-Portfolio vor. Hier alle Details zu den neuen Abfüllungen aus Schotttland und der Schweiz:

Märchen für Erwachsene:

Sagenhafte Single Casks von Duncan Taylor

Es waren einmal Gerste, Wasser und Eichenholz … Verborgen in den Hügeln und Tälern Schottlands, reifen Geschichten, die man nicht liest, sondern in der Nase und am Gaumen erlebt. In der neuen Fairytale Series erzählt Duncan Taylor Märchen für Erwachsene. Keine mit Feenstaub und Feuerwerk. Eher solche, wie sie die Brüder Grimm gesammelt hätten: vielschichtig, tendenziell dunkel, ungeschönt ehrlich und mit einem Ende, das in Erinnerung bleibt.



Die sagenhaften Single Casks gibt der unabhängige Abfüller exklusiv für Kirsch-Kunden in den Druck. Ob Wolf, Hexe oder Stiefmutter: Mit der ihnen eigenen Moral sorgen die Drams für Spannung und überraschende Wendungen, schmeicheln oder fordern heraus. Wer sich darauf einlässt? Wird belohnt.

Das zu beweisen, treten drei Single Malts aus Sherryfässern an. Wer sich nach Eleganz und Lieblichkeit sehnt, liegt mit dem Linkwood 2014/2025 aus dem Palo Cortado Sherry Cask richtig – ganz wie „The Stepmother“.



„The Witch“ erfüllt mit dem Dalmunach 2016/2025 ihre düsteren Verheißungen: ein kräftiger, dunkelsüßer, zart bitterer Dram, der Sherry-Fans verzaubert.



Wie sein Märchenvorbild ist „The Wolf“ buchstäblich vielschichtig. Der Brackla 2014/2025 wurde im Pedro Ximénez Sherry Cask veredelt und lockt Genießer von jung bis alt mit Datteln und Schokolade, wendet aber dramatisch das Blatt mit Trockenheit und Würze.

Linkwood 2014/2025 – The Stepmother

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Fairytale Series

Dest.: 2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Palo Cortado Sherry Cask (Finish)

Fassnr.: 7648305

262 Flaschen

53,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dalmunach 2016/2025 – The Witch

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Fairytale Series

Dest.: 2016

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Cask (Finish)

Fassnr.: 10846476

172 Flaschen

55,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Brackla 2014/2025 – The Wolf

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Fairytale Series

Dest.: 2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Pedro Ximénez Cask (Finish)

Fassnr.: 9346565

252 Flaschen

55,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Komplexe Whiskys aus Weinfässern:

Langatun Single Malt aus der Schweiz

Langatun ist der keltische Name für Langenthal, dem Ort, an dem die Geschichte der Schweizer Langatun Distillery 1857 begann. 2005 nahm Hans Baumberger III die Vision seines Brenner-Vorfahren auf und begann mit der Herstellung der handwerklich gefertigten, weichen Langatun Single Malts. Heute ist Langatun die größte Whiskybrennerei der Schweiz und spezialisiert auf die Lagerung und Veredelung von Whiskys in (Likör-)Weinfässern.

Bestes Beispiel: der Langatun Old Deer. Seinen zarten, malzigen Charakter vollendet er in Sherry- und Chardonnay-Fässern, die dem Swiss Single Malt fruchtige Komplexität verleihen. Der Langatun Old Crow ist ein fein-rauchiger Whisky und gehört zu den ersten aus Torfmalz gebrannten Abfüllungen der Schweiz. Nur leicht geräuchert ist dagegen der Langatun Old Wolf. Sein Rauchanteil wird durch saftig-süße Fruchtnoten aus Sherryfässern ausbalanciert. Zum Kennenlernen gibt es die drei Abfüllungen im praktischen Geschenkset à jeweils 0,2 Liter.

Wer einen individuellen Blick auf Langatun werfen will, wird mit dem Langatun 2018/2024 fündig. Vollendet wurde das Single Cask in einem mit Nero d’Avola vorbelegten Fass, einer dunkelroten, intensiven Rebsorte aus Sizilien. Im Langatun Gold Bee trifft Schweizer Whisky auf mexikanischen Honig und echte Vanille. Der liebliche Likör eignet sich als Aperitif, zum Dessert oder als Basis für einen Highball mit Ginger Ale.

Langatun Old Deer

Swiss Single Malt Whisky

Herkunft: Schweiz

Fasstyp: Chardonnay Casks, Sherry Casks

46% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Langatun Old Crow – Peated

Swiss Single Malt Whisky

Herkunft: Schweiz

Fasstyp: Red Wine Casks

46% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Langatun Old Wolf – Smoky

Swiss Single Malt Whisky

Herkunft: Schweiz

Fasstyp: Sherry Casks

46% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Langatun Collection

wertiges Geschenkset in aufklappbarer Box

enthält 3 x 5 cl Langatun Old Crow, Langatun Old Deer & Langatun Old Wolf

Swiss Single Malt Whisky

46% vol., 15 cl

weder gefärbt noch kühlfiltriert

Langatun 2018/2024 – Nero d’Avola Cask Finish

Swiss Single Malt Whisky

6 Jahre

Dest.: 02/2018

Abgef.: 02/2024

Herkunft: Schweiz

Fasstyp: Nero d’Avola Cask (Finish)

400 Flaschen (insgesamt)

49,12% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Langatun Gold Bee

Swiss Whisky Liqueur

Herkunft: Schweiz

Zutaten: Whisky, Honig, Vanille

28% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Nostalgische Noten von Gordon & MacPhail:

Mortlach 15 y.o. mit Distillery Label

Der Mortlach 15 y.o. stimmt Whisky-Fans nostalgisch. Mit dem Logo der Dufftown-Brennerei abgefüllt, galt der Single Malt aus dem Hause Gordon & MacPhail lange Zeit als Originalabfüllung. Denn: Die Mortlach Distillery veröffentlicht erst seit Anfang der 2000er Whiskys unter eigenem Namen.



Den offiziellen Look der Brennerei nutzen zu dürfen, ist ein Privileg, das sich einer der ältesten unabhängigen Abfüller Schottlands dank langjähriger Beziehungen zu Brennereien erarbeitet hat.

Und wie schmeckt der 15-jährige Speysider? Nach Sherry-Aromen mit malzigen Untertönen und einer frischen Zitrusnote sowie süßen Noten kandierter Früchte, die sich mit gebackenen Äpfeln, Rosinen und Orangen vermischen, dicht gefolgt von gerösteter Eiche.

Mortlach 15 y.o.

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Distillery Labels

15 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Cask

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert