Rod Stewarts Wolfie’s Whisky boomt in Deutschland

In nur gut zwei Wochen wurden in über 800 Kaufland-Filialen in Deutschland mehr als 2.000 Flaschen verkauft

Auf das bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr in der doch recht jungen Geschichte seiner Blended-Scotch-Marke blickt Wolfie’s Whisky zurück. Musiklegende Sir Rod Stewart und sein Geschäftspartner Duncan Frew brachten Wolfie’s Whisky 2023 auf den Markt. Die Marke expandierte in 25 Länder, darunter drei neue in diesem Jahr: Die Niederlande, Argentinien und Deutschland (wir berichteten). Und hier verzeichnete Wolfie’s Whisky den umsatzstärksten Markteintritt. In nur gut zwei Wochen wurden in über 800 Kaufland-Filialen in Deutschland mehr als 2.000 Flaschen verkauft. Duncan Frew sagte hierzu:

“Germany’s appetite for whisky has been building for some time, and what really surprised us was just how quickly Wolfie’s moved – entirely through physical retail.”

“In many cases, our own digital ads outperformed content tied to Rod, which shows the strength of the product and brand on shelf.”

Die Marke verzeichnete in diesem Jahr weltweit einen Anstieg der Neulistungen um 100 %, davon 88 % im Einzelhandel. Neben der Supermarktkette Kaufland und ihrer Schwestermarke Lidl ist die Marke nun auch beim Getränkehändler Gall & Gall in den Niederlanden gelistet.

