Serge verkostet: Balvenie als Duo

Serge Valentin möchte das Jahr nicht ausklingen lassen, ohne noch einmal einen Whisky der Speyside-Brennerei Balvenie zu genießen. In sein Glas findet den Weg heute eine Destillerie-Abfüllung aus der Reihe A Collection of Curious Casks, und eine Abfüllung des französischen Indie-Bottlers Le Gus’t. Dieser 29 Jahre alte Whisky, der nur als „Speyside“ bezeichnet ist, soll Gerüchten nach ein Burnside sein, und somit ein sogenannter Teaspooned Balvenie sein. Mit seinen Bewertungen zeigt Serge, dass der Jahresausklang mit Balvenie eine sehr gute Idee war:

Abfüllung Punkte

Balvenie 12 yo 2012/2025 (47.2%, OB, A Collection of Curious Casks, European Oak Montilla Wine Seasoned, cask #18515) 85 Speyside 29 yo 1988/2017 (49.7%, Le Gus’t, Selection XI, Blended Malt, hogshead, cask #403, 262 bottles) 91