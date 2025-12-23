Ad Gefrin jetzt mit erstem Single Malt Whisky

Ihrer Reise die wir mit unserer Berichterstattung begleitet haben, fügt die englische Ad Gefrin Distillery in Wooler eine weitere Etappe hinzu. Denn ihre ersten Fässer wurden am 22. Dezember 2022 befüllt. Und haben jetzt die für Whisky notwendige dreijährige Reifezeit hinter sich gebracht. Bis dieser Whisky erscheint, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. Der Ad Gefrin Single Malt Whisky wird erst 2027 erhältlich sein.

Ad Gefrin’s first Single Malt Whisky has come of age.

Quelle: Northumberland gazette

Die Brennerei Ad Gefrin ist die Idee der Familie Ferguson, und ist Northumberlands erste legale Whiskybrennerei seit 200 Jahren. Der neue Single Malt ist der Inbegriff von „vom Feld ins Glas“. Der gesamte Produktionsprozess erstreckt sich über maximal 65 Kilometer. Die Gerste wird von fünf lokalen Bauernfamilien angebaut, die jährlich über 250 Tonnen Gerste für Ad Gefrin produzieren. Das Mälzen übernimmt Simpsons Malt in Berwick. Das Wasser stammt aus den umliegenden Cheviot Hills, die Brennerei gewinnt es über einen Brunnen unterhalb des Ad-Gefrin-Geländes in Wooler. Ben Murphy, director of distilling, sagte:

“It’s been an extraordinary journey so far, but the story has only really just begun.“ „Our water, barley, provenance and environment has given us our DNA, and we know our spirits will be full bodied, flavourful and bold.“ „But it is what happens between now and when we release it to the public that will truly shape the enduring character that Ad Gefrin Single Malt will become recognised for.”

Ad Gefrin-Mitbegründerin Eileen Ferguson fügte hinzu:

„This is such an exciting moment for us. Three years ago, we thought this day was a long way in the future, and yet the time has flown. It has taken time, a lot of care, passion and dedication to get to this point. We couldn’t be more excited for where we go from here.”

Anfang 2023 eröffnete Ad Gefrin ihr Besucherzentrum (wir berichteten). In den ersten zwei Jahren konnte die Brennerei bereits 138.000 Besucher begrüßen.