Nächster Stopp der Simple Sample Deutschland Tour: Simon’s Feinbrennerei

Stopp #8 bei der Simple Sample Deutschland Tour, die deutsche Brennereien näher vorstellt, ist heute bekanntgegeben worden: Diesmal geht es mit dem Onlinetasting zu Simon’s Feinbrennerei.

Was Sie dort erwartet und wie Sie mit dabei sein können, hat Simple Sample hier für Sie zusammengefasst:

Simple Sample – Simon’s Feinbrennerei Live-Tasting – Deutschland Tour Stopp #8

Simple Samples Deutschland Tour geht endlich weiter!!

Beim Stopp #8 haben sie die „Simon’s Feinbrennerei“ besucht und ein paar richtig feine Schätzchen gefunden.

Severin Simon ist wohl vielen von euch bekannt.

Er war bereits einmal bei Simple Samples „German Exploraion #2“ dabei und bekommt hier im Rahmen der Deutschland Tour sein ganz eigenes Tasting!

Severin hat hier ein ordentliches Paket geschnürt was es wirklich in sich hat. Es enthält ganze 3 bisher unveröffentlichte Abfüllungen, die ihr beim Tasting jedoch bestellen könnt!

Das Besondere: Das sind fassstarke Single Casks! Das ist bei Severin gar nicht mal so häufig und Olli & Steffen freuen sich sehr darüber, euch diese Qualitäten in die Gläser bringen zu können.

Auch die verwendeten Rohstoffe und Fässer sind extrem spannend.

Hier mal detailliert was euch am 19.04.23 um 20 Uhr je 2cl erwartet:

◾ American Style Whiskey: 51% Mais, 49% Gerste 3 Jahre Virgin-Oak Spessarteiche, 40%

◾ Double Wood Brandy: 6 Jahre alt, vom Spätburgunder, 4 Jahre heimische Rotweinfässer + 2 Jahre Rumfässer, 46,3%

◾ Whisky is Art Single Cask Single Malt Cask No 3: Vollreifung in Tokajerfässern, Fassstärke 54,8%, peated malt

◾ Whisky is Art Single Cask Single Rye Cask No 4: 100% Roggenmalz, 5 Jahre Vollreifung in mit einheimischem Sauerkirschsüßwein vorbelegten Fässern (Lady in Red), Fassstärke 58,3%vol.

◾ Whisky is Art Single Cask Single Malt, Cask No 5: 100% Gersten- Röst und Caramalze, Vollreifung in heimischer Spessarteiche, Fassstärke 64,0%vol.

Euch erwartet ein sehr abwechslungsreiches und außergewöhnliches Tasting, Severins Fassstärken werden euch geschmacklich und aromatisch wirklich richtig umhauen, da sind Dinger dabei, die habt ihr so noch nicht „geschmeckt“

Simple Sample freut sich auf jeden der mit ihnen die Deutschland Tour weiter geht und sich auf das Experiment einlässt!

Das komplette Set mit dem Online Tasting kommt für nur 23,90€ für 5x2cl zu euch nach Hause!

Stattfinden wird das ganze am 19.04.2023 um 20.00 Uhr

Das Set ist exklusiv bei Simple Sample im Shop erhältlich