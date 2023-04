Neu bei Kirsch Whisky: Signatory-Schätze, mystery malts und Teerenpeli mit Altersrekord & Amarone Casks

Nben dem gestern vorgestellten ersten Blended Whiskys von Turntable bietet Kirsch Import in dieser Woche noch weitere Neuigkeiten: Signatory’s The Un-Chillfiltered Collection mit Linkwood,Teaninich und Bunnahabhain Staoisha , bis zu 30 Jahre alte „mystery malts“ von The Single Malts of Scotland sowie Teerenpeli mit einem Amarone Wine Casks Finish und ihrem ältesten Single Malt in der Geschichte der Destillerie.

Hier alle Details:

Signatory-Schätze aus (Süß-)Weinfässern: Un-Chillfiltered-Neuheiten

1988 gründete Andrew Symington die Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. Heute lagern mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. im kleine Örtchen Pitlochry. Die exklusiven Abfüllungen eines der erfolgreichsten unabhängigen „Bottlers“ Schottlands sind nicht mehr aus den Regalen von Whiskyfans wegzudenken. In limitierter Stückzahl aus wenigen Fässern vermählt, kommen sie in Reihen auf den Markt – wie der Signatory Un-Chillfiltered Range.

Vollen Geschmack dank Verzicht auf Kühlfiltration, das versprechen in dieser Woche drei Neuheiten der Reihe. Während der leichte Linkwood 2012/2023 in zwei First Fill Oloroso Sherry Butts nachreifte, wurde der Teaninich 2009/2023 in First Fill Bolgheri Hogsheads veredelt. Vorbelegt mit dem Spitzenwein aus der Toskana, bieten sie ein außergewöhnliches Highland-Erlebnis. Im rauchigen Zweig der Islay-Brennerei destilliert, ist der Bunnahabhain Staoisha 2013/2023 der passende Dram für Fans stark getorfter Single Malts. Abgefüllt wurde er aus einem einzelnen First Fill Pinot Noir Red Wine Butt.



Linkwood 2012/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

10 Jahre

Dest. 27/04/2012

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts (Finish)

Fassnr. 201 + 203

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Teaninich 2009/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

13 Jahre

Dest. 29/09/2009

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bolgheri Hogsheads (Finish)

Fassnr. 8 + 17 + 18 + 19

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain Staoisha 2013/2023 – Heavily Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

Exclusively bottled for Germany

9 Jahre

Dest. 11/09/2013

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Pinot Noir Red Wine Butt (Finish)

Fassnr. 10

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bis zu 30 Jahre alte „mystery malts“: Charakter & Qualität von The Single Malts of Scotland

Premiumfässer mit schottischem Whisky aufstöbern – das stand schon immer im Mittelpunkt der Elixir Distillers. Seit 2002 veröffentlicht der unabhängige Abfüller diese unter dem Namen The Single Malts of Scotland. Die Range besteht aus herausragenden, unverfälschten Vintage-Malts aller schottischer Whiskyregionen. In der Reihe A Marriage of Casks verbinden sich über viele Jahre gereifte Qualitäten und Raritäten zu einzigartigen Whiskys in limitierten Auflagen.

Zu diesen zählt etwa der „mystery malt“ An Islay Distillery 30 y.o. Stolze drei Dekaden lang reifte der Single Malt aus einer der gefeierten Insel-Brennereien in nur zwei Barrels und einem Butt. Mit 47,5% vol. fällt er trotz seines hohen Alters kräftig aus. Der herrliche „oldschool“ Islay Malt balanciert die typischen Noten von Torf, Küste, Lagerfeuerrauch und Jod mit einer üppigen Süße von tropischen Früchten und Karamell.

Exklusiv für die Kunden von Kirsch Import kommt zudem eine Einzelfassabfüllung auf den Markt. A Lowland Distillery 15 y.o. stammt aus einer nicht genannten Brennerei der stark wachsenden Whiskyregion. Aus dem Barrel Nr. 77 wurden noch 168 Flaschen fassstark und weder kühlfiltriert noch gefärbt abgefüllt.

An Islay Distillery 30 y.o.

The Single Malts of Scotland Islay Single Malt Scotch Whisky

A Marriage of Casks

30 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Barrels, Butt

1.242 Flaschen (insgesamt)

47,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

A Lowland Distillery 15 y.o.

The Single Malts of Scotland Lowland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

15 Jahre

Dest. 11/10/2007

Abgef. 23/01/2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Barrel

Fassnr. 77

168 Flaschen

51,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Altersrekord & Amarone Casks: Teerenpeli von neuen Seiten entdecken

Das finnische Lahti ist nicht nur Austragungsort von Skiweltmeisterschaften, sondern auch Heimat von Finnlands erster und größter Whiskydestillerie: Teerenpeli. Die weichen, süßen, zum Teil floralen Whiskys der finnischen Pioniere sind so beliebt, dass Teerenpeli mit seinen beiden Pot Stills von Forsyths über 100.000 Liter Alkohol im Jahr produziert. Eine erstaunliche Menge für das dünn besiedelte skandinavische Land, in dem Verkauf von und Werbung für alkoholische Getränke zahlreichen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Die Produktionsmengen gründen auch auf Teerenpelis Beliebtheit außerhalb Finnlands – etwa in Deutschland. Fans der finnischen Malt Whiskys dürfen sich jetzt auf wohlgereifte Neuheiten freuen. Der Teerenpeli Vetehinen 10 y.o., in Bourbonfässern gereift und in Amarone-Rotweinfässern veredelt, begründet die Amarone Cask Whisky Trilogy. Mit jedem der weichen, dunkelfruchtigen Whiskys steigt das Alter. Benannt ist Vetehinen nach einer Figur aus der finnischen Folklore.

Der Teerenpeli 14 y.o. ist der älteste Single Malt in der Geschichte der Destillerie. Nach Reifung in Bourbon- und Sherryfässern, verbinden sich in dem limitierten Whisky aus finnischer Gerste Noten von Vanille, Apfel und Gewürzen.

Teerenpeli Vetehinen 10 y.o.

Single Malt Finnish Whisky

Amarone Cask Whisky Trilogy

10 Jahre

Herkunft: Finnland

Fasstyp: Bourbon Casks, Amarone Wine Casks (Finish)

1.370 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Teerenpeli 14 y.o.

Single Malt Finnish Whisky

Limited Edition 2023

14 Jahre

Herkunft: Finnland

Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks

54,9% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert