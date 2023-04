Neu: Mackmyra Muddus

Eine neue Abfüllung der schwedischen Destillerie Mackmyra steht in den Startlöchern: Der Mackmyra Muddus wird ab 26. April in einer Auflage von 3017 Flaschen erscheinen – natürlich auch in Deutschland.

Was es über den Whisky aus Waldhimbeerwein- und Moltebeerenweinfässern zu sagen gibt, finden Sie hier in der Presseaussendung zusammengefasst:

EXKLUSIVE KLEINSERIE VON MACKMYRA – NUR 3017 FLASCHEN

„Mackmyra Muddus“ ist eine limitierte Kleinserie mit exklusivem Inhalt, sowie einem exklusiven

Aussehen. Das Geschmacksprofil stammt aus Fässern, in denen zuvor Waldhimbeerwein und Moltebeerenwein lag. Der Whisky, der nur in 3.017 Flaschen erhältlich ist, hat einen typischen Charakter von Mackmyra, ist aber einzigartig in seiner Art.

Mackmyra Muddus ist die erste Abfüllung im Rahmen des neuen Small-Batch-Konzepts. Der Whisky wird mit besonderer Liebe handgefertigt und hat ein neues Aussehen, das von Luxus und Eleganz zeugt. Ganz einfach, er ist ein exklusives Stück schwedischer Whiskygeschichte für den Sammler und Kenner des Lebens, der hohe Ansprüche an Handwerkskunst, Geschmack und Design stellt.

„Dieser Whisky ist vom gleichnamigen Nationalpark inspiriert und nach ihm benannt. Ein unberührter Ort, an dem Moltebeeren und wilde Himbeeren Seite an Seite in der Natur wachsen. Wir dachten, wenn wir etwas von der Einzigartigkeit und Schönheit von Muddus in eine Flasche einfangen könnten, hätten wir einen sehr spannenden Whisky“ ,

sagt Lii Johnson, Blender bei Mackmyra Swedish Whisky.

Das Aroma ist blumig und reichhaltig mit ausgeprägten würzigen Zitrusnoten. Je länger der Whisky an der Luft ist, desto mehr Vanille und Karamell kommen zum Vorschein, zusammen mit subtilen Noten von Moltebeeren und Himbeerkonfitüre. Der Geschmack reicht von orientalischen Gewürzen bis zu süßen Beeren. Die Moltebeere landet weiter hinten im Mund und wird durch Karamell und Vanille ergänzt, wodurch ein komplexes Geschmacksprofil mit einigen Überraschungen entsteht. Der Abgang ist lang und ausgewogen, mit würziger Schärfe zusammen mit Moltebeeren und würziger Yuzu.

Mackmyra Muddus ist ab dem 26. April 2023 auf dem europäischen Markt erhältlich.

Mackmyra Muddus

Limitiert auf: 3.017 Flaschen

Verkaufsstart: 26. April 2023

Alkohol: 43,7 %

UVP: 79,99 €