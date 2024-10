Neu bei Kirsch Import: James Eadie New Release und ein Birthday-Ballechin

Auch in dieser Woche kommen interessante neue Whiskys über Kirsch Import nach Deutschland. Neben dem James Eadie New Release mit Cask Finish, Single Cask oder Small Batch Releases gehört hierzut auch eine besondere Ballechin Single-Cask-Abfüllung, die den Geburtstag von Andrew Symington Jr. zelebriert.

Hier haben wir alle Details über die Neuheiten, die in Kürze im deutschen Fachhandel zu finden sein werden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Unabhängige & liebevoll illustrierte Perspektiven:

neue Single Malts von James Eadie

Single Malt aus bekannten Destillerien in neuer Form erleben? Schottische Geheimtipp-Brennereien entdecken? James Eadie macht es möglich. Der unabhängige Abfüller bringt Whiskys aus allen Regionen Schottlands als Cask Finish, Single Cask oder Small Batch Releases zu anspruchsvollen Genießern. Und zwar stets in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung.

Von den zahlreichen Pubs inspiriert, die zum einstigen Brauerei-Imperium des James Eadie zählten, laden neue Small Batches zum Teilen ein. Der Royal Brackla 2014/2024 zeigt die Highlands von ihrer fruchtigen Seite und unterstreicht seinen royalen Status mit der „The Crown and Cushion“ gewidmeten Optik.



Nach elf Jahren in neu ausgebrannten Hogsheads erkundet der Linkwood 2013/2024 auf den Schienen des „The Railway Inn“ komplexe Geschmacksschichten. Obwohl die Brennerei nur in den Wintermonaten produziert, zieren den öligen Mannochmore 2012/2024 zu Ehren des „The Barley Mow Inn“ Getreideähren.

Mit dem Highland (Teaninich) 11 y.o. bringt James Eadie vollmundigen Single Malt mit wachsartigen Noten, sommerliche Süße aus Malaga-Fässern – und ein ikonisches schottisches Viadukt zusammen. Der Speyside (Dailuaine) 10 y.o. zelebriert mit kräftigen Frucht- und üppigen, würzigen Sherrynoten die beliebte Region.





Auch Islay ist vertreten. Torfig-maritimen Whisky der Insel veredelte James Eadie mit den komplexen Eigenschaften von Amontillado Sherry und bündelte alles im Single Cask Caol Ila 2015/2024.

Royal Brackla 2014/2024

James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

10 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel, Refill Butt

Fassnr. 1598, 303564

1.155 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Linkwood 2013/2024

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

11 Jahre

Dest. 28/01/2013

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Re-Charred Hogsheads

Fassnr. 301827, 301830, 301834

1.064 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mannochmore 2012/2024

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

12 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Hogshead, Re-Charred Butt

Fassnr. 6697, 2344

1.035 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Highland (Teaninich) 11 y.o.

James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Malaga Hogsheads (Finish)

48,3% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Speyside (Dailuaine) 10 y.o.

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogsheads (Finish)

48,3% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2015/2024

James Eadie Islay Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 26/06/2015

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Amontillado Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr. 378487

341 Flaschen (insgesamt)

54,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Birthday-Ballechin:

20 y.o. Single Cask aus einem Port Pipe

Was ergeben Malz mit mindestens 50 ppm Rauchanteil und Reifung in vielfältigen Fassarten? Abwechslung, Tiefe und vieldimensionalen Rauchgenuss. Dafür steht die Marke Ballechin aus „Scotland’s Little Gem“, der Edradour Distillery. In großen Teilen noch wie zu Gründungszeiten der legendären Lieblingsbrennerei vieler Whiskyfans gefertigt, sind die Highland Single Malts von Ballechin das Torfigste, was Edradour zu bieten hat.



Eine besondere Single-Cask-Abfüllung zelebriert den Geburtstag von Andrew Symington Jr. Am 25. Juli 2004, dem Tag seiner Geburt, destilliert und am 25. Juli 2024 abgefüllt, verbrachte der stark getorfte Ballechin 2004/2024 ganze 20 Jahre in einem einzelnen First Fill Port Pipe.

Der tief rubin- und bernsteinfarbene Single Malt offenbart Noten von satten Schwarzkirschen, reifen Feigen, getrockneten Datteln und komplexen Gewürzen – harmonisch und geschickt mit dem reifen Rauch und Torf vereint, den man von Ballechin erwartet. Ein Hauch von frischen Zigarren, dunkler Schokolade und antikem Holz klingt im Abgang nach.

Ballechin 2004/2024 Port Pipe – Heavily Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

20 Jahre

Dest. 25/07/2004

Abgef. 25/07/2024

Fasstyp: First Fill Port Pipe

Fassnr. 347

691 Flaschen (insgesamt)

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert