Serge verkostet: Welt-Whiskys, von China bis Frankreich

Es gibt kaum mehr eine Nation, die nicht ihren eigenen Whisky produziert. Diese Welt-Whiskys genannte Kategorie gehört zu dem Spannendsten, was uns unsere Leidenschaft zu bieten hat. Abseits des Bekannten zu “jagen” macht Freude, stillt die Neugier und bringt immer wieder interessante Entdeckungen zutage.

Serge Valentin macht sich heute also wieder auf eine solche Whisky-Weltreise, und sieht sich dabei in China, Korea, England und Frankreich um. Nur zwei der Whiskys in der Verkostung schaffen die 80 Punkte nicht, erhalten aber dennoch viel Lob:

Abfüllung Punkte

Daiking ‘Classic Single Malt’ (40%, OB, China, bourbon cask, +/-2024) 78 Daiking ‘Distillery Select’ (43%, OB, China, single malt, bourbon cask, +/-2024) 80 Daiking ‘Distillery Select Green Brand’ (46%, OB, China, single malt, bourbon cask, +/-2024) 82 Goalong ‘Small Batch #5’ (48%, OB, China, 2023) 78 Ki.One (46%, OB, Korea, virgin American oak, +/-2024) 83 Old Bakery Whisky 8 yo (47.2%, OB, England, London Malt Whisky, finished in Cuban rum barrels, +/-2024) 86 Domaine des Hautes-Glaces 2016/2024 ‘Epistémé’ (44%, OB, France, single track #B16D24+red square) 90