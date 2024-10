Dunnet Bay Distillery mit dem nächsten Meilenstein

Den Weg der Castletown Mill in Caithness zur Dunnet Bay Distillery haben wir auf Whiskyexperts von Beginn an verfolgt: Wir berichteten im Juni 2022 über die Erteilung der Baugenehmigung, konnten im Januar 2023 ein Update liefern und im August über eine gesicherte Finanzierung berichten. Nun Ende Oktober erreichen die Arbeiten an der Dunnet Bay Distillery einen nächsten Meilenstein. Denn die historische und lange Zeit unbenutzte Getreidemühle in der Nähe des Castle of Mey ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten wind- und wasserdicht, nachdem die Washbacks bereits im August angeliefert und eingebaut wurden.



Unverändert ist die Planung bezüglich der Eröffnung der neuen Produktionsanlage und des Besucherzentrums im nächsten Sommer. Die Destillerie soll zu einem wichtigen Punkt auf dem Highland Whisky Trail entlang der North Coast 500 werden. Und wenn der Start der Produktion noch nicht genau terminiert ist: Der Stannergill Single Malt Whisky, der hier hergestellt werden wird, kann bereits über das Cask Ownership Programme erworben werden. Zur Auswahl stehen 1st und 2nd Fill Ex-Bourbon Casks sowie Ex-Sherry Hogsheads.