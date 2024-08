Exklusiv: Whisky im Bild – Dunnet Bay Distillery Baufortschritt und Anlieferung der Washbacks

Gestern haben wir über die Gewährung einer Finanzierung von 2 Millionen Pfund für die Dunnet Bay Distillery im Norden der Highlands berichtet, heute dürfen wir Ihnen dank des Gründers Martin Murray aktuelle Bilder vom Baufortschritt und der Anlieferung der hölzernen Washbacks zeigen. die übrigens heute gerade eingebaut werden (die Bilder mit dem Kran sind gerade, während wir den Artikel schreiben, entstanden).

Unsere Leser haben sich in den sozialen Medien als Reaktion auf den gestrigen Bericht mehrfach gefragt, ob jetzt gerade ein guter Zeitpunkt sei, eine Brennerei zu bauen. Diese interessante Frage haben wir an Martin Murry weitergereicht – hier seine Antwort:

“Its a strange time to build. My own view is that we can set modest expectations and use our current business to work well. We’ve been making gin for 10 years and built up distribution in 25 countries. Our income is very diverse and that helps enormously. I think that is the key. My key driver is the opportunity to provide jobs for local people. Our area is fragile and losing young people in their droves.”