Dunnet Bay Distillers wollen Destillerie 2025 eröffnen

Auf Whiskyexperts haben wir die Vorgänge rund um die geplante Dunnet Bay Distillery in Caithness, die in einer historischen Getreidemühle entstehen soll – siehe Bild) von Beginn an verfolgt. So berichteten wir über die Erteilung der Baugenehmigung im Jahr 2022 und über ein Update im Januar 2023, das über die Zukunft zwar optimistisch, aber relativ vage informierte. Und danach verschwand das Projekt aus den Schlagzeilen.

Nun aber ist man mit einer neuen Ankündigung und vor allem einer guten Nachricht über die Finanzierung des Projekts zurück im Rampenlicht: In einem Artikel in The Spirits Business gaben Claire and Martin Murray, die Gründer des Projekts, bekannt, dass man dank einer zusätzlichen Finanzierung von 2 Millionen Pfund durch HSBC UK das Projekt fortführen könne (die Gesamtsumme, die investiert wird, wurde nicht genannt) und mit einer Fertigstellung im Spätsommer 2025, also in recht genau einem Jahr rechne.

Die Dunnet Bay Distillery, die dann die Heimat des Stannergill Whiskys sein wird, wird nach der Fertigstellung laut den Projektbetreibern zwölf lokale Arbeitsplätze schaffen.

Martin Murray sagt dazu:

“We’re thrilled to have HSBC’s continued support as we embark on this next chapter. This expansion will allow us to create more jobs, restore a piece of our local heritage, and continue growing our presence in international markets. The restoration of the mill is particularly meaningful to us as it represents both our commitment to the community and our dedication to preserving local history. We look forward to sharing this journey with our loyal customers as well as welcoming new ones.”