Dunnet Bay Distillers erhalten Baugenehmigung für Whiskybrennerei in Castletown

Die Dunnet Bay Distillers, die bislang „nur“ Gin und Wodka produziert haben, haben am Dienstag die Baugenehmigung dafür erhalten, eine verfallene Mühle bei Castletown in eine Whiskybrennerei umzubauen. Martin Murray, Besitzer und Distiller bei Dunnet Bay, hat auf LinkedIn geschrieben:

We did it!!

I am delighted to share the news that we’ve been granted planning permission to convert the mill at Castletown into a whisky distillery. Thank you all who have supported us and help make this happen.

A long way to go, but a significant milestone achieved.

I can’t wait for the day that our visitors get to enjoy the view out over Dunnet Bay, whilst sipping a wee dram.