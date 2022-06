Einladung zum SLYRS Sommerfest – wir brennen, Du feierst

Anfang Juli, genauer gesagt vom 8. bis 10. des Monats, findet in der SLYRS Destillerie am Schliersee wieder das SLYRS Sommerfest statt, das wegen der Pandemie für zwei Jahre ausfallen musste. Nun aber gibt es sie wieder, die drei Tage voller Programm rund um Whisky, aber auch abseits davon.

Was Sie als Gast erwartet und wie und wo Sie sich anmelden können, das erfahren Sie nachstehend…

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Wir brennen − du feierst!

Vom 8. bis 10. Juli 2022 findet in der Schlierseer Whisky-Destillerie das SLYRS „samma“ Fest statt.

Nach zwei Jahren Pause heißt es beim diesjährigen Sommerfest in und um die SLYRS Genusswelt in Neuhaus am Schliersee endlich wieder:

SLYRS „samma“: Wir brennen − du feierst!

Als Warmup für das Sommerfest starten wir am Freitag, 8.6.2022 um 18 Uhr mit der exklusiven Vorstellung des neuen SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years Moscatel Finish sowie des SLYRS Single Malt Whisky Amontillado Cask Finish durch unseren Master Distiller und Geschäftsführer Hans Kemenater sowie Brand Ambassador Kilian Jonscher in der SLYRS Caffee & Lunchery. Für hochwertige Genussmomente sorgen außerdem die SLYRS Cocktail Bar sowie eine Zigarren-Lounge. Abgerundet wird die exklusive Abendveranstaltung durch die Möglichkeit zum Late Night Shopping im SLYRS Destillerie Laden.

Am Samstag, 9.6.2022, steigt dann das große SLYRS „samma“ Fest mit vielen tollen Attraktionen für groß und klein. Um 9 startet das Fest mit Frühstück und Frühschoppen in der SLYRS Caffee & Lunchery. Kinderschminken, Livemusik von Tomay, Kaffee und Kuchen, Bier und andere Getränke. Ab 18.30 sorgt die Band Betty and Miss Jones in der Abendsonne auf unserer Terrasse für beste Stimmung. Für kulinarische Hochgenüsse sorgen Spezialitäten vom Grill, Steckerlfisch von der Fischerei Schliersee, und Ochse vom Grill.

Highlights in der Destillerie

Für alle SLYRS Fans und die, die es noch werden wollen sind in und um die SLYRS Erlebniswelt absolute Highlights geboten. Bei Führungen durch die Erlebnisdestillerie, Workshops und Masterclasses erfahren Whisky-Liebhaber alles über das flüssige Gold vom SLYRSee und können unter Anleitung der Destillateure ihre Gaumen schulen oder eigene Likör-Kreationen entwickeln. In der SLYRS Einkaufswelt lassen sich Bavarian Single Malt-Raritäten wie beispielsweise die neue Special Edition des 12-jährigen SLYRS Single Malt Whiskys entdecken, während die Zigarren-Lounge ein gemütliches Plätzchen zum entspannten Whisky- und Zigarrengenuss bietet.

Rechtzeitig zum SLYRS „samma“ 2022 findet sich auch der limitierte SLYRS Bavarian Single Malt Whisky Aged 12 Years Moscatel Finish in den Verkaufsregalen. Ab 09. Juli, 09.00 Uhr kann er in der SLYRS Einkaufswelt erworben werden. Dabei gilt: Fist come, first serve.

„Ein besonderer Whisky zu einem besonderen Anlass“, so SLYRS Geschäftsführer und Destillateurmeister Hans Kemenater. „Ich freue mich, unsere Besucher beim diesjährigen SLYRS „samma“ mit unserem neuen, außergewöhnlichen SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years Moscatel Finish zu überraschen. Seine seidige, vielseitige Struktur und die komplexe Verbindung aus Noten von Holz und Crema Catalana mit fruchtigen Anklängen von reifen tropischen Früchten passen perfekt zu einem schönen, erlebnisreichen Sommerfest wie dem SLYRS „samma“ 2022“.

Auch am Sonntag ist am SLYRS Erlebniscampus noch einiges geboten, um das Wochenende gebührend ausklingen zu lassen. Beim Frühschoppen ab 9.00 Uhr ist mit Livemusik von Larisa und Klaus beste Stimmung garantiert. Natürlich haben Besucher auch am Sonntag die Gelegenheit, voll und ganz in die Welt von SLYRS Whisky einzutauchen.

Ob Sonne oder Regen – wir feiern bei jedem Wetter!

Alles auf einen Blick:

Freitag: 18 Uhr, exklusive Vorstellung des SLYRS Single Malt Whisky Amontillado Cask Finish und SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years Moscatel Finish durch Hans Kemenater und Kilian Jonscher

Samstag: 9 Uhr, SLYRS „samma“ Fest

Sonntag: 9 Uhr, SLYRS „samma“ Fest

Reservierungen sind Freitag und Samstag jeweils ab 17.00 Uhr möglich.

Tel. +49 (0)80 26 – 922 89 20 oder per Mail: caffee@slyrs.de