Vienna Distribution bringt limitierte Abfüllungen von Loch Lomond und Glen Scotia nach Österreich

Unsere österreichischen Leser werden sich freuen, in nächster Zeit neue Abfüllungen der beiden Destillerien Loch Lomond und Glen Scotia im österreichischen Handel zu finden. Vienna Distribution hat uns darüber informiert, welche Bottlings demnächst neu in der Alpenrepublik verfügbar sein werden:

Vienna Distribution bringt neue Abfüllungen von Loch Lomond und Glen Scotia nach Österreich

Vienna Distribution, der exklusive Importeur von Glen Scotia & Loch Lomond für Österreich, ist stolz darauf, eine ganze Reihe exklusiver Abfüllungen anzukündigen, die in den kommenden Wochen auf den Markt kommen werden.

Hier ist das vollständige Programm der limitierten Auflage:

Loch Lomond the 150th Open St. Andrews Special Edition 70cl 46%

Der Open Special Edition 2022 Single Malt ist von außergewöhnlichem Charakter mit einer Explosion von Erdbeeren, Pfirsichen und Limettenzitrusfrüchten, einer cremigen Fudge-Süße und einer anhaltenden Eichenwürze mit weichem Rauch im Abgang. Diese Sonderedition reift in amerikanischen Eichenfässern, bevor sie für eine zusätzliche Veredelung in Bordeaux-Rotweinbarriques von Hand ausgewählt wird, um den charakteristischen Stil des Hauses mit einer zusätzlichen Schicht Komplexität zu vervollständigen und einen köstlichen Whisky zu schaffen. Non Chill gefiltert und mit 46% abgefüllt.

Loch Lomond Open Course Collection 22YO 70cl 48,2%

Die Open Course Collection 2022 wurde entwickelt, um alle Golfplätze zu Helden zu machen, vom allerersten in Prestwick im Jahr 1860 bis zum 150. in der Heimat des Golfsports, St. Andrews. Dieser 22 Jahre alte Single Malt wurde kurz vor der Jahrtausendwende destilliert, in amerikanischen Eichenfässern gereift, bevor er in feinsten Haut-Medoc Claret-Barriques veredelt wurde, die von Loch Lomond‘s hauseigenen Küfern sorgfältig gepflegt und dann mit 48,2 % abgefüllt wurden.

Loch Lomond Limited Edition 10-jährige Edition 40 %

Eine perfekte Kombination von Spirituosenstilen aus den einzigartigen Stills von Loch Lomond, gereift in Fässern aus amerikanischer Eiche, um den unverwechselbaren Frucht-, Honig- und weichen Rauchcharakter zu erzeugen, der nur in Loch Lomond Single Malt zu finden ist.

Verkostungsnotizen: Apfel, Vanille und Eiche.

Glen Scotia Festival 2022 Edition

Die jährlichen Festival Single Malt Scotch Whisky-Abfüllungen in limitierter Auflage sind faszinierend, mutig und sprechen diejenigen an, die sich wunderbar überraschen lassen möchten. Die diesjährige Veröffentlichung ist da keine Ausnahme: ein schwerer Torfschnaps, der 2013 destilliert und siebeneinhalb Jahre lang in 100 % First-Fill-Bourbonfässern gereift ist, bevor er zwölf Monate in den feinsten First-Fill-Fässern von Pedro Ximenez veredelt wird.

Nicht kühlgefiltert – Fassstärke – natürliche Farbe.

NASE: In der Nase ist die charakteristische Meeresbrise von Glen Scotia zu erkennen, mit einem sanften Rauch, der an ein verlöschendes Lagerfeuer an einem Strand in Campbeltown erinnert.

GESCHMACK: Flüssiger Sirup, reichhaltige Gewürze und ein unterschwelliger Torfeinfluss vereinen sich zu einer harmonischen Feier.

FINISH: Ein echter Geschmack von Campbeltown, durchwegs ein Hauch von Salzigkeit und maritimen Nuancen.