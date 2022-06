3 min Video-Verkostung: Glenlivet 2004 Gordon & MacPhail CC 46% vol.

Der größte unabhängige Abfüller Schottlands ist Gordon & MacPhail aus Elgin. In seiner Connoisseurs Choice-Serie findet man eine große Bandbreite in Trinkstärke abgefüllter Bottlings diverser Brennereien. Heute sehen wir uns den Glenlivet 2004 an, der im Vorjahr erschienen ist. Wir sprechen darüber, warum nicht jeder Whisky besonders sein muss und wie erfrischend manchmal ein einfach nur guter Whisky ist.

