Serge verkostet: Drei Glenfarclas – offiziell, unabhängig und ungenannt

Glenfarclas in drei Spielarten – das ist der Inhalt der Verkostung von Serge Valentin, die er heute auf Whiskyfun präsentiert. Es gibt eine offizielle Abfüllung, die aber auf 290 Flaschen limitiert ist, da sie für einen Shop in Polen abgefüllt wurde, einen “censored” Speysider, von dem Serge wohl weiß, dass er aus Glenfarclas stammt, und einen unabhängig abgefüllten Whisky von Signatory, der 1969 ins Fass gelegt wurde. Hier stimmt wohl die Bezeichnung nicht ganz, denn entweder wurde er 2010 gebotttelt oder er ist 24 Jahre alt – beides gemeinsam wird sich nicht ausgehen (eine kurze Recherche ergibt, dass er tatsächlich bereits 1993 abgefüllt wurde – und übrigens auch, dass die angegebene Fassnummer drei Mal abgefüllt wurde: In der Dumpy Bottle, in einer normalen Flasche für Italien und dann nochmals für Italien mit 43%. Hm.).

Was sich auf jeden Fall ausgeht, sind gute Noten. Hier die Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Glenfarclas 2013/2023 (59.8%, OB for The Taste of Whisky 10th Anniversary, 1st fill sherry hogshead, cask #768, 290 bottles) 87 Censored Speyside Distillery 16 yo ‘Adventures in the Meadow’ (54.7%, Brave New Spirits, The WhiskyHeroes, bourbon hogshead, 308 bottles, 2024) 87 Glenfarclas 24 yo 1969/2010 (58.2%, Signatory Vintage, sherry, cask #67, 350 bottles) 89

Glenfarclas. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings